"Las chicas del cable": ¿por qué se retiró Maggie Civantos de la serie de Netflix?

"Las chicas del cable" estrenó su cuarta temporada a través de Netflix. No cabe duda que esta serie de habla no inglesa ha logrado posicionarse en España y América Latina después de sus cuatro temporadas y los fanáticos están esperando el anuncio oficial de la quinta entrega.

Aunque la plataforma streaming aún no ha confirmado la renovación de la serie, la actriz Maggie Civantos, quien interpreta a Ángeles, contó en una entrevista con paco VIP que el resto del elenco ya ha empezado a rodar la quinta temporada de "Las chicas del cable".

Con este se confirmaría que la actriz queda fuera de la serie. Esta noticia ya se sabía desde inicios de año y en un principio se habló que existía un conflicto con la agenda de la actriz, pero Maggie decidió acabar con estos rumores y contar realmente que fue lo que sucedió.

¿Por qué se retiró realmente Maggie Civantos de la serie de Netflix?

Aún no se confirma la quinta temporada de "Las chicas del cable", pero algunas noticias ya se han adelanto, como la salida de Maggie Civantos.

La actriz no será parte de la quinta temporada, cuyo personaje murió a causa de un disparo. La noticia de la partida de la actriz española se dio a conocer a principios del 2019, y aunque inicialmente, se rumoreaba que su salida obedecía a una complicación de su agenda, la interprete se encargó de desmentirlo.



“Decidí que cuatro temporadas estaba bien para mi personaje, ha evolucionado mucho”, aseguró Civantos. Asimismo, explicó que su marcha fue “lo que habían acordado en un principio, cuando empezó todo. Yo sabía que me iba a ir desde hacía tiempo y, sobre todo, después de ver cómo ha evolucionado Ángeles, me parece que me ha dado tanto que creo que era importante decir: ‘hasta aquí’. Para empezar nuevos proyectos, tienes que acabar otros”.