"Las chicas del cable" temporada 5: fecha de estreno en Netflix, tráiler, historia y qué pasará en los nuevos episodios

“Las chicas del cable” ("Cable Girls" en inglés) es la primera serie de habla no inglesa de Netflix y después de cuatro temporadas ha consolidado su éxito en España y América Latina. Al parecer la ficción, que narra el giro que da la vida de cuatro mujeres cuando empiezan a trabajar en una empresa de telecomunicaciones en 1928, aún está lejos del final.

Aunque la plataforma streaming aún no ha confirmado que el drama creado por Ramón Campos y Gema R. Neira tendrá quinta entrega, durante el evento de bienvenida de Tous, Ana Fernández, que interpreta a Carlota, reveló que "a finales de mayo (pasado) más o menos, nos pondremos a rodar la quinta temporada”.

Asimismo, Maggie Civantos, quien interpreta a Angeles, señaló en una entrevista con paco VIP que el resto del elenco ya ha empezado a rodar la quinta temporada de “Las chicas del cable”.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 5 DE “LAS CHICAS DEL CABLE”?

El último episodio se centra en el plan de fuga de Óscar (Ana Polvorosa), quien terminó en la cárcel tras autoinculparse del asesinato por el que encerraron a Carlota en el primer capítulo. Lidia, Marta, Ángeles y Carlota deciden infiltrarse en la cárcel junto a una compañía de teatro y en medio de un motín, previamente orquestado, las mujeres van al encuentro de Sara.

Logran escapar por el agujero que cavaron Cueva, Pablo y Francisco, pero a un precio muy alto: la vida de Ángeles. Luego del trágico momento, cada una de las 'Chicas del cable' tuvo que tomar decisiones drásticas para huir de un destino fatídico.

Mientras Lidia, después de evitar que doña Carmen secuestre a su hija para utilizarla en un tratamiento que podría salvarle la vida, decide alejarse de Carlos y su madre para empezar de nuevo en América junto a su hija y Francisco; Óscar y Carlota finalmente viajan a Paris, Marta y Pablo inician un nuevo proyecto juntos, y Cuevas entrega el dinero de Ángeles a su hija.

Aunque la temporada cierra con las chicas separas y alejadas de la compañía que las unió, Lidia, quien es la narradora, anuncia que años después la hija de Ángeles sería la encargada de reunirlas para enfrentar la mayor de las tragedias: la Guerra Civil.

Esto significa que la quinta entrega de “Las chicas del cable” estará ambientada entre 1936 y 1939, es decir, al menos cinco años después de la cuarta temporada.

Por el momento no se tienen detalles sobre la trama, pero es probable que la hija de Ángeles necesite la ayuda de chicas y ellas se vean obligadas a volver a Madrid. En tanto, tras perder al amor de su vida y a su hija seguramente Carlos intentará recuperarlas. ¿Lidia y Francisco al fin estarán juntos?

Lidia escapa a América con su hija Eva y Francisco (Foto: Netflix) Lidia escapa a América con su hija Eva y Francisco (Foto: Netflix)

TRÁILER DE TEMPORADA 5 DE “LAS CHICAS DEL CABLE”

La quinta temporada de “Las chicas del cable” aún no cuenta con Tráiler oficial, pero considerando que las grabaciones de los nuevos episodios ya empezaron no pasará mucho para obtener las primeras imágenes.

ACTORES Y PERSONAJES

Para la siguiente tanda de episodios volverán Blanca Suárez como Lidia Aguilar, Ana Fernández como Carlota Rodríguez de Senillosa, Nadia de Santiago como Marga Suárez y Ana Polvorosa como Óscar/ Sara.

A ellas podrían sumarse Yon González como Francisco Gómez, Martiño Rivas como Carlos Cifuentes y Nico Romero como Pablo Santos. Además, según adelanta Formula TV, Denisse Peña estará en la próxima entrega.

La que no será parte de la quinta temporada es Maggie Civantos, cuyo personaje murió a causa de un disparo. La noticia de la partida de la actriz española se dio a conocer a principios del 2019, y aunque inicialmente, se rumoreaba que su salida obedecía a una complicación de su agenda, la interprete se encargó de desmentirlo.

“Decidí que cuatro temporadas estaba bien para mi personaje, ha evolucionado mucho”, aseguró Civantos. Asimismo, explicó que su marcha fue “lo que habían acordado en un principio, cuando empezó todo. Yo sabía que me iba a ir desde hacía tiempo y, sobre todo, después de ver cómo ha evolucionado Ángeles, me parece que me ha dado tanto que creo que era importante decir: ‘hasta aquí’. Para empezar nuevos proyectos, tienes que acabar otros”.

Ángeles se despide de sus amigas y les pide que cuiden de su hija (Foto: Las chicas del cable / Netflix) Ángeles se despide de sus amigas y les pide que cuiden de su hija (Foto: Las chicas del cable / Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 5 DE “LAS CHICAS DEL CABLE”?

Si Netflix oficializa la renovación de “Las chicas del cable” para una quinta temporada, lo más probable es que se estrene en algún momento del 2020.