Las chicas del cable temporada 5: fecha de estreno en Netflix, tráiler, qué pasará, actores y personajes de Cable Girls | Los enredos de oficina han quedado en el pasado. Después de cuatro temporadas, “Las chicas del cable” (“Cable Girls” en inglés) ya es otra serie y de cara a su quinta y última entrega, cualquier cosa puede pasar, sobre todo ahora que la guerra civil española está encima de cada una de las protagonistas. Cuán lejos ya parece estar ese año 1928, cuando un grupo de desconocidas comenzó a trabajar en una compañía de telecomunicaciones de España.

En principio, “Las chicas del cable”, de Bambú Producciones, pasará a la historia como la primera serie española de Netflix y en una de las producciones en español más exitosas de la plataforma, especialmente en su país de origen y América Latina.

La quinta temporada del drama, creado por Ramón Campos y Gema R. Neira, fue oficializada poco antes del estreno de su cuarta entrega -9 de agosto de 2019-, aunque de antemano se sabía que Netflix no había renunciado a esta producción, protagonizada por Blanca Suárez, Maggie Civantos, Ana Fernández y Nadia de Santiago. La misma Fernández (Carlota), durante un evento de la joyería Tous, había adelantado que "a finales de mayo (pasado) más o menos, nos pondremos a rodar la quinta temporada”.

Del mismo modo, Maggie Civantos, quien interpretó a Ángeles en las cuatro primeras temporadas, adelantó en junio a Palco VIP que el resto del elenco ya estaba rodando la quinta temporada de “Las chicas del cable”.

El 20 de noviembre de 2019, Netflix anunció que la quinta temporada de “Las chicas del cable” será la última de la serie y que la misma estará dividida en dos partes. La primera, de 5 episodios, será estrenada en febrero de 2020 y la segunda, más adelante, probablemente en el mismo año.

Antes del adiós, habrá un hasta luego. La temporada final de #LasChicasDelCable llega, en dos partes, en 2020.





Originalmente se creía que “Las chicas del cable” podría tener hasta sexta temporada a partir de una serie de declaraciones del elenco. Por ejemplo, Ángela Cremonte (Elisa) dijo a El Periódico que “siempre hay muchas cosas que contar”, pero “tampoco depende de nosotras”, mientras Blanca Suárez (Lidia) fue más allá y aseguró que habría una temporada más.

“Me espera una racha intensa de trabajo. Empezamos la sexta temporada de ‘Las chicas del cable’. Hasta navidades estaremos liados con ello. De momento, es el proyecto más cercano”, compartió la actriz a Diez Minutos.

Al parecer, cuando hablaba de una sexta temporada, la actriz se refería a la segunda parte de la quinta temporada. No sería la primera vez que un show genere confusión por dividir su temporada.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 5 DE “LAS CHICAS DEL CABLE”?

El último episodio de la cuarta temporada de “Las chicas del cable” se centró en el plan de fuga de Óscar (Ana Polvorosa), quien terminó en la cárcel tras autoinculparse del asesinato por el que encerraron a Carlota en el primer capítulo. Lidia, Marga, Ángeles y Carlota deciden infiltrarse en la cárcel junto a una compañía de teatro y en medio de un motín, previamente orquestado, las mujeres van a su encuentro.

Tras superar unos obstáculos, las amigas logran escapar por un agujero que cavaron Cueva, Pablo y Francisco, pero cuando parecía que saldrían bien libradas, la tragedia las alcanza: Ángeles recibe un disparo.

Tras despedir a su amiga, cada una de las 'Chicas del cable' tiene que tomar decisiones drásticas para huir de un destino fatídico.

Mientras Lidia, después de evitar que doña Carmen secuestre a su hija para utilizarla en un tratamiento que podría salvarle la vida, decide alejarse de Carlos y su madre para empezar de nuevo en América junto a su hija y Francisco; Óscar y Carlota finalmente viajan a París; Marga y Pablo inician un nuevo proyecto juntos; y Cuevas entrega el dinero de Ángeles a su hija.

Aunque la temporada cierra con las chicas separas y alejadas de la compañía que las unió, Lidia, quien es la narradora, anuncia que años después la hija de Ángeles sería la encargada de reunirlas para enfrentar la mayor de las tragedias: la guerra civil.

“Nunca imaginamos que una de nosotras podría tener un final tan terrible (...) Todas nos escapamos, la policía no podía dar con nosotras, así que empezamos una nueva vida, lejos una de las otras. Tuvimos que mirar hacia delante, como Ángeles hubiera querido (...) Lo que ninguna de nosotras sabía es que años después, la hija de Ángeles nos volvería a unir de nuevo y tendríamos que hacer frente a la mayor de las tragedias: la Guerra Civil”, cuenta Lidia como anticipo para la quinta temporada de “Las chicas del cable”.

Esto significa que la quinta entrega de “Las chicas del cable” estará ambientada entre 1936 y 1939, es decir, al menos cinco años después de la cuarta temporada.

Por el momento no se tienen más detalles sobre la trama, pero es probable que la hija de Ángeles necesite la ayuda de las chicas y ellas se vean obligadas a volver a Madrid.

Además, tras perder al amor de su vida y a su hija, seguramente Carlos intentará recuperarlas. ¿Acaso el amor de Lidia y Francisco no tendrá un final feliz?

Lidia escapa a América con su hija Eva y Francisco (Foto: Netflix)

TRÁILER DE LA TEMPORADA 5 DE “LAS CHICAS DEL CABLE”

La quinta temporada de “Las chicas del cable” aún no cuenta con tráiler oficial, pero considerando que las grabaciones de los nuevos episodios ya empezaron, no pasará mucho para obtener las primeras imágenes.

ACTORES Y PERSONAJES DE "LAS CHICAS DEL CABLE" 5

Para la siguiente tanda de episodios volverán Blanca Suárez como Lidia Aguilar, Ana Fernández como Carlota Rodríguez de Senillosa, Nadia de Santiago como Marga Suárez y Ana Polvorosa como Óscar/ Sara.

A ellas podrían sumarse Yon González como Francisco Gómez, Martiño Rivas como Carlos Cifuentes y Nico Romero como Pablo Santos. Además, según adelanta Formula TV, Denisse Peña estará en la próxima entrega.

La que no será parte de la quinta temporada es Maggie Civantos, cuyo personaje murió a causa de un disparo. La noticia de la partida de la actriz española se dio a conocer a principios del 2019, y aunque inicialmente se rumoreaba que su salida obedecía a una complicación de su agenda, la interprete se encargó de desmentirlo.

“Decidí que cuatro temporadas estaban bien para mi personaje, ha evolucionado mucho”, aseguró Civantos, quien explicó que su marcha fue “lo que habían acordado en un principio, cuando empezó todo. Yo sabía que me iba a ir desde hacía tiempo y, sobre todo, después de ver cómo ha evolucionado Ángeles, me parece que me ha dado tanto que creo que era importante decir: ‘hasta aquí’. Para empezar nuevos proyectos, tienes que acabar otros”.

Ángeles se despide de sus amigas y les pide que cuiden de su hija (Foto: Las chicas del cable / Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 5 DE “LAS CHICAS DEL CABLE”?

La quinta y última temporada de “Las chicas del cable” constará de 10 episodios, divididos en dos partes.

De 5 capítulos, la primera parte del final de “ Las chicas del cable ” será estrenada el viernes 14 de febrero de 2020 en Netflix .

La segunda parte aún no tiene fecha de estreno, pero probablemente será el mismo año.

Las cuatro primeras temporadas de “Las chicas del cable” están disponibles online en Netflix, con subtítulos en español e inglés.

LISTAS DE EPISODIOS DE "LAS CHICAS DEL CABLE"

Episodios de la temporada 4 de "Las chicas del cable"

Capítulo 25: La igualdad (4x01) . La nueva carrera política de Carlota enfrenta un gran obstáculo. Marga sufre un desamor. Lidia regresa al trabajo, y Ángeles le presenta una idea.

Capítulo 26: La libertad (4x02) . Las amigas de Carlota la ayudan a limpiar su nombre a medida que ella recupera la memoria. Ángeles comienza a dar clases. Regresa una antigua enemiga de Lidia.

Capítulo 27: La justicia (4x03 ). Lidia y Carlos discuten sobre el diagnóstico de un amigo. Óscar hace un descubrimiento impactante sobre Dulce. Marga empieza a conocer mejor a su jefe.

Capítulo 28: El miedo (4x04) . Como el futuro de Carlota es poco prometedor, Óscar decide falsificar pruebas para sacarla de prisión. Una segunda opinión médica le da esperanzas a Lidia.

Capítulo 29: La vida (4x05) . Los amigos idean un plan para liberar a Óscar de prisión, y Marga le pide ayuda a Pablo. Carlos se sorprende al ver el estado de salud de su amigo.

Capítulo 30: La duda (4x06) . Carmen trama un engaño mientras Carlos continúa ocultándole la verdad a Lidia. Carlota intenta huir de su secuestrador por todos los medios.

Capítulo 31: La felicidad (4x07) . Lidia está dolida y confundida por la traición de Carlos. Un aliado inesperado ofrece su ayuda para liberar a Óscar. El astuto plan de Carmen parece funcionar.

Capítulo 32: La suerte (4x08). Se pone en marcha la fuga de prisión, pero el equipo enfrenta graves e inesperadas consecuencias. Lidia toma una dolorosa decisión para proteger a Eva.

Episodios de la temporada 3 de "Las chicas del cable"

Capítulo 17: El tiempo (3x01) . Seis meses después, una catástrofe repercute en la vida de Lidia, Marga, Carlota, Ángeles y sus seres queridos. El cuñado de Marga llega de sorpresa.

Capítulo 18: La muerte (3x02) . Lidia pone el plan en marcha con ayuda de sus amigas. Carlota decide qué hacer con la herencia. Ángeles trata de ganarse la confianza de Pedro Guzmán.

Capítulo 19: La verdad (3x03) . La desesperación de Lidia preocupa a Carlos, y Francisco le da una mano. Marga ayuda a que Julio reemplace a Pablo en el trabajo. Carlota ya sabe cómo promover su causa.

Capítulo 20: La venganza (3x04) . Lidia y Francisco visitan un orfanato para juntar datos. Las cosas se complican para Marga luego de que Pablo vuelve al trabajo y Julio se hace pasar por su marido.

Capítulo 21: El pecado (3x05) . Ángeles desvía las sospechas de Guzmán. Carlos enfrenta a Lidia cuando se entera de que sabotearon el auto de su madre. Marga se da cuenta de un horror.

Capítulo 22: La lucha (3x06 ). Para proteger a su niña, Ángeles acepta un trato con Guzmán. Lidia intuye dónde puede estar su hija tras una llamada. Carlota responde a los atacantes.

Capítulo 23: La esperanza (3x07) . Lidia le cambia la jugada a su captor. Durante la visita del rey, Carlota recibe presiones para elegir un bando.

Capítulo 24: El destino (3x08). Mientras la situación avanza, Lidia trata de llegar a Eva, Marga sorprende a Pablo, Ángeles se entera de una verdad y Francisco intenta hacer un rescate.

Episodios de la temporada 2 de "Las chicas del cable"

Capítulo 9: La elección (2x01)

Capítulo 10: El pacto (2x02)

Capítulo 11: Los celos (2x03)

Capítulo 12: La culpa (2x04)

Capítulo 13: Los secretos (2x05)

Capítulo 14: La soledad (2x06)

Capítulo 15: Las oportunidades (2x07)

Capítulo 16: La inocencia (2x08)

Episodios de la temporada 1 de "Las chicas del cable"