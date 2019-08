"Las chicas del cable", ¿tendrá temporada 5 en Netflix?

Protagonizada por Blanca Suárez, Ana Fernández, Ana Polvorosa, Nadia de Santiago y Maggie Civantos, “Las chicas del cable” ("Cable Girls" en los países de habla inglesa) es la primera serie española producida por Netflix, y su éxito es tal que ya cuenta con cuatro temporadas, la última está disponible en la plataforma streaming desde el viernes 9 de agosto.

En la cuarta entrega del drama, creado por Ramón Campos y Gema R. Neira, Carlota (Ana Fernández) se postula a la Alcaldía de Madrid y desde el principio, tiene todo en contra, sobre todo cuando se convierte en la principal sospechosa del asesinato de su rival político.

En esas circunstancias, el mundo de Carlota, Sara / Óscar (Ana Polvorosa) y del resto de las chicas es puesto de cabeza, aunque mantienen su unidad y juntas se proponen a demostrar la inocencia de la primera.

A pesar del reciente estreno de la cuarta temporada de “Las chicas del cable” los fans de la ficción española ya preguntan por una quinta entrega de esta serie liderada por mujeres.

¿”LAS CHICAS DEL CABLE” TENDRÁ TEMPORADA 5?

Durante el evento de bienvenida de Emma Roberts a Tous, Ana Fernández, que interpreta a Carlota, confirmó que “Las chicas del Cable” tendrá quinta temporada. "A finales de mayo más o menos, nos pondremos a rodar la quinta temporada”, aseguró la actriz de 29 años.

Aunque Netflix aún no ha realizado ningún anunció oficial, debido al final abierto de la cuarta entrega, es más que seguro que esta no será la última vez que veamos a Lidia Aguilar, Carlota Rodríguez, Sara y Marga Suárez.

Lamentablemente, Maggie Civantos, quien da vida a Ángeles Vidal, no será parte de la quinta temporada, debido a que está comprometida con el rodaje de otras dos producciones. Además, según adelanta Formula TV, Denisse Peña estará en los nuevos episodios.

Normalmente Netflix se toma algunas semanas para evaluar la respuesta de la audiencia ante una nueva producción y decidir si la renueva o la cancela, pero en este caso solo haría falta que el anuncio oficial.

Sin embargo, no hay nada dicho, ya que no sería la primera vez que la popular plataforma streaming cancela una serie que dejó todo listo para una continuación, el ejemplo más reciente es “The OA”.

¿Qué pasará en la quinta temporada de "Las chicas del cable"? (Foto: Netflix) ¿Qué pasará en la quinta temporada de "Las chicas del cable"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 5 DE “LAS CHICAS DEL CABLE”?

Si Netflix oficializa la renovación de “Las chicas del cable” para una quinta temporada lo más probable es que se estrene en algún momento del 2020.