El quinto episodio de "Sandro de América" miniserie que narra la vida del cantante argentino, marcó la llegada de la China Suárez encarnando a Susana Giménez. El capítulo de la ficción se centró en el estreno de "Tú me enloqueces", el único largometraje que el cantante dirigió a lo largo de toda su carrera, y cuya co-protagonista fue la diva de los teléfonos.

Uno de los grandes atractivos del episodio, como era de esperar, fue ver a la China Suárez interpretando a Susana en un punto en el que la carrera de la entonces modelo ahora convertida en diva estaba en pleno ascenso.

El episodio narra el comienzo profesional entre Susana y Sandro, y los constantes coqueteos que los dos vivían cuando las luces se apagaban.

El capítulo comienza con un clip que alterna las imágenes de ambos con efectos propios de la época. Luego, en la siguiente escena de Suárez en la piel de Susana, la joven actriz festeja junto a Sandro (Agustín Sullivan) la piel que ambos mantienen en pantalla, mientras el mánager del cantante y el productor de la película consideran que el resultado es un desastre.

En esa escena inaugural, la China Suárez hace el característico grito de Susana "¡¡¡Me muero!!!".

Más adelante, la acción deja momentáneamente de lado al personaje de Susana, y se concentra en la ambición de Sandro por conquistar el mundo con su música, y cómo su figura de ídolo popular chocaba irremediablemente contra su vida sentimental junto a Daniela, la que por esa época era pareja del cantante. Poco a poco, esta comenzaba a agotarse de vivir "escondida" de la vida pública, y no podía evitar angustiarse al estar recluida en el caserón que compartía junto a Roberto, el verdadero nombre de Sandro.

AVALANCHA DE CRITICAS

La interpretación de la China Suárez como la diva argentina no ha sido bien recibida por los seguidores de "Sandro de América".

"Pésima actuación de la #ChinaSuarez como Susana. Defraudó, cero trabajo del personaje... #SandroLaSerie", "#SandroLaSerie Otra cosa ( esto se llama, pase y péguele a la China Suarez ) Acaso la China no se dio el trabajo de ver alguna película antigua de Susana ? Desastre la caracterización, ni siquiera usa lentes de contacto oscuros. No, no muy pajeros son los actores acá #ChinaSuarez", son algunos de los comentarios que pueden leerse en Instagram y Twitter sobre el debut de la actriz de 26 años.

Avisenle a la china suarez que el me muero y el los amo que dice susana.. Los dice hace 10 años... No en esa epoca de sandro... No sirve ni para actuar esta mina #SandroLaSerie — Cami Garbuio (@Cami_Garbuio) 13 de marzo de 2018

Fuente: El Comercio/GDA/La Nación de Argentina