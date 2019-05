Meier: "El General Naranjo ha sido una de las grandes actuaciones de mi carrera"

La serie "El General Naranjo" está basada en hechos reales de la vida del general retirado de la policía nacional de Colombia, Óscar Naranjo, quien realizó grandes esfuerzos para erradicar la violencia que sufría dicho país desde los años 70, logrando una lucha frontal contra la delincuencia, quien fue artífice de las más exitosas operaciones de inteligencia en distintos sucesos a lo largo de la historia como la toma del Palacio de justicia, las muertes de los grandes capos, como Pablo Escobar, y hasta el proceso de paz.

El pasado viernes 25 se estrenó a las 9 p.m., a través de la plataforma de Fox Premium, la tan esperada serie sobre el narcoterrorismo, protagonizada por el actor, cantante, modelo, empresario y director peruano Christian Meier, quien interpreta al que muchos consideran como "el mejor policía del mundo". Por ello, El Comercio conversó en exclusiva con él vía telefónica y manifestó su emoción por tener la oportunidad de contar esta historia, la cual considera necesaria y urgente.

Este es tu gran regreso después de una pausa en tu carrera actoral, ¿qué fue lo que te motivó a acepta este papel?

Me llamó la atención el hecho de que me llamaran para representar la vida de un personaje real. Creo que dentro de este boom de series sobre narcotráfico que comenzó hace algunos años y que ha tenido muchas interpretaciones en ocasiones hasta absurdas, ya que idealizaban al delincuente, tanto ficticios como los que se han representado como Pablo Escobar. Contar la historia de un país hermano como Colombia, me parecía que era una historia necesaria, y representar a aquellos héroes, policías que dieron su vida para terminar con los más sanguinarios y despiadados delincuentes que hemos tenido en las últimas décadas.



¿Sientes que cómo actor es un reto interpretar a un personaje que fue parte importante en la historia de todo un país?

Sí, fue un reto. Hay que aclarar que no se ha hecho un calco de la personalidad del General Naranjo. Yo pregunté si querían representar físicamente a Naranjo y me dijeron que no era lo más importante, sino contar la historia real de lo que sucedió y la historia de su vida. [...]El reto estaba en empaparse un poco de la historia y el reto físico también, para el cual tuvimos muchísimo apoyo de la policía nacional de Colombia. [...]



¿Cómo te preparaste para interpretar al que algunos consideran como el 'mejor policía del mundo'?

Cuando me ofrecen hacer la serie, lo primero que hacen es alcanzarme el libro del periodista Julio Sánchez Cristo, que es básicamente nueve horas de entrevista al General, con preguntas de su vida desde quién es, sus inicios, su paso por la policía, como estudiante, su experiencia en el campo de batalla y como jefe de inteligencia, Luego cuando empezamos a filmar, la policía nos dio un curso previo de mucho entrenamiento físico, de operativos policiales con uniforme, hemos manejado todo tipo de armas, hemos volado por los aires en helicóptero, para que sea creíble en pantalla. [...]



Tengo entendido que tuvieron que grabar las tres temporadas seguidas, ¿En alguna de ellas, el personaje te demandó mayor esfuerzo por su complejidad?

Sí, porque las series cronológicas comienza, en este caso con un Óscar Naranjo más jovencito y apasionado, que piensa más con el corazón que con la cabeza, que está descubriendo un poco la vida y con el tiempo se va a convertir en un hombre más cuajado y sereno [...] físicamente también se verá el paso del tiempo en todos los personajes [...] El hecho de que hayamos hecho las tres temporadas seguidas creo que ha facilitado las cosas para nosotros, es muy difícil hacer una serie y regresar un año después para hacer una segunda temporada y que probablemente muchos estén comprometidos en otras producciones.



Naranjo participó de algunas misiones en la lucha contra el narcoterrorismo, como la toma del palacio de justicia, la bomba del edificio Mónaco, o la captura de escobar ¿Consideras a naranjo un héroe? ¿Qué es lo que más admiras de él?

Lo que más admiro de él es su compromiso con sus ideales, la determinación que ha tenido para cumplir cada una de sus metas con éxito. [...] Creo que su constancia en cada una de las operaciones de inteligencia y su esfuerzo, dio buenos frutos al final. [...] Creo que tener como ejemplo a un policía latinoamericano y que se convierta en un modelo a seguir mundialmente es una historia que valía la pena que se contara.



¿Qué significó para ti ser parte de esta serie?

Para mí ha sido un honor el poder contar la historia de un colombiano ilustre mundialmente conocido. También es una gran responsabilidad, ya que queremos que se refleje como algo veraz, que la gente de alguna manera admire y que sienta que dentro de su sociedad sí hay policías que valen la pena. Hemos querido narrar las vidas de aquellos hombres que fueron héroes y que hicieron lo correcto para terminar con la violencia y el narcotráfico, a pesar de todas las vicisitudes que tuvieron a lo largo del proceso. Y ser parte de una producción que quiere resaltar eso, para mí ha sido una de las grandes actuaciones de mi carrera.



Si tuvieses que resumir la serie en una palabra cuál sería.

Extraordinaria, no se me ocurre otra.



¿Tienes pensado regresar a la televisión o al cine peruano próximamente?

Yo siempre lo tengo pensado, me encantaría encontrar un proyecto, nada me haría feliz que trabajar en mi patria. [...] Espero que sea pronto.



HORARIO DE TV

Canal: Fox Premium

Horario: todos los viernes, 9 p.m.