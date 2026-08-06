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Resumen

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"Cien años de soledad" - Parte 2 se estrena con siete episodios el 5 de agosto y uno especial “Gran Final” el 26 de agosto por Netflix. (Foto: Composición Netflix)
"Cien años de soledad" - Parte 2 se estrena con siete episodios el 5 de agosto y uno especial “Gran Final” el 26 de agosto por Netflix. (Foto: Composición Netflix)
Por Leslie A. Galván

Muchos años después, frente a su espejo de mano, el coronel Aureliano Buendía recorta su bigote de hombre maduro e inapelable. Con ese aspecto, “decidía el destino del mundo”, dice el narrador de “Armisticio”, capítulo inicial de la segunda temporada de “Cien años de soledad”. La adaptación de Netflix emprendió una guerra en la primera temporada, una batalla que buscaba afinar la cámara para no dañar las páginas de la obra cumbre de Gabriel García Márquez. Entonces, el imaginario Macondo se sentía con fulgor y esperanza en sus primeros días, pero, ahora, con los años encima, la “decadencia”, coinciden sus directores Laura Mora y Carlos Moreno, abre paso al desenlace de la historia.

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