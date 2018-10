Con Frank Underwood muerto, su esposa Claire tendrá una labor muy difícil para presidir Estados Unidos. Pero no porque no sea capaz de dirigir el país, sino porque esta vez los enemigos son demasiados y los aliados, muy pocos. Eso vemos en el tráiler oficial de "House of Cards" temporada final.

"Le temo a ella", dice Doug Stamper (Michael Kelly) al referirse a Claire (Robin Wright). Ella aparece en el tráiler de Netflix con el anillo de su esposo Frank, cuya muerte no se ha explicado todavía.

Mientra tanto, una figura misteriosa se mueve por la ciudad llevando a cabo asesinatos selectivos. ¿Está a favor de Claire o en su contra? Después de todo, como mostró el teaser, ella será víctima de un atentado contra su vida.

Entre los actores que volverán a la temporada están Lars Mikkelsen como el presidente ruso Viktor Petrov; mientras que Constance Zimmer es la periodista Janine Skorsky.

LA REALIDAD INFLUYÓ EN LA FICCIÓN

"House of Cards" temporada final no contará con Kevin Spacey en el rol de Frank Underwood porque, como se sabe, el actor ha sido acusado por múltiples personas de abuso y acoso sexual. Esto motivó a que la producción lo separe del show.

Las acusaciones indican que incluso el set de "House of Cards" era tóxico con la presencia de Kevin Spacey. Por su parte, Robin Wright declaró hace unos meses que ella "no conocía" a Spacey como persona, solo como actor.

DATO

Todos los episodios de la temporada final de "House of Cards" llegan a Netflix el 2 de noviembre.