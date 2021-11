Conforme a los criterios de Saber más

Allí donde otros solo ven experiencias, Claudia Martín ve oportunidades. Descubrió su vocación por la actuación, cuando trabajaba como diseñadora de vestuario en Televisa. Y su primer rol como actriz no le dio notoriedad, pero le mostró el camino que debía seguir para alcanzar sus metas. Actualmente da vida a Mariana Villarreal en la versión moderna de “Los ricos también lloran”, personaje que en los años 70 hizo famosa a la actriz mexicana Verónica Castro. Aunque nunca vio la versión original de esta producción internacional, asegura que le tiene un gran respeto. “La valla está alta”, destaca.

En el remake de Televisa producido por Carlos Bardasano, Martín Martínez comparte protagonismo con Sebastián Rulli, en el papel de Luis Alberto Salvatierra. Es el hijo de don Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú.) el adinerado hombre que le brinda techo a Mariana.

El melodrama está basado en la historia original de la escritora cubana Inés Rodena y adaptada para esta nueva entrega por Rosa Salazar y Esther Feldman.

“Siempre he dicho que los personajes nos escogen a nosotros, y en este caso creo que así fue. Todo ocurrió rápido. Las escenas para el cásting nos llegaron dos días antes, inclusive no las pude estudiar bien. Me estresé bastante. Una noche, cuando ya todo paso, me puse a llorar”, rememora la recordada Eva Carvajal de “Amar a muerte”.

Claudia Martín en el papel de Mariana Villarreal. (Foto: Instagram / @bardasano)

¿Cómo es Mariana Villarreal en esta etapa moderna?

Mariana es una chava súper guerrera, apasionada, entregada, siempre lo da todo, se desborda de amor por los demás. Me encanta porque a pesar de las adversidades que enfrenta, mantiene una actitud positiva y buena cara. Es un gran ejemplo de lo que puede ser una mujer en estos años.

¿Cómo construiste el personaje? ¿Qué mantuviste de la versión original?

Me apoyé en mis compañeros actores, en mis directores y en un coach que siempre me ayuda a crear mis personajes. Estábamos buscando que Mariana tenga esa manera peculiar de hablar sin que fuera una caricatura. Para conseguirlo fui de scouting al mercado, al metro, tomé autobuses, fui a lugares donde la gente es súper alegre, sin filtros. Fui tomando referencias de otros personajes de películas, también de personas cercanas que emplean esos modismos.

Lo que se está manteniendo de la versión original es la estructura y las líneas generales de las historias entrelazadas. Obviamente también hay muchas cosas que se tienen que adaptar, hay personajes y tramas nuevos. La fabula completa a grandes rasgos es la misma.

Escena de versión moderna de "Los ricos también lloran". (Foto: Instagram / @claudia3martin))

¿Viste la versión con Verónica Castro ¿Qué rescatas de esta?

No he visto nada de lo anterior, no tiene caso, para qué entrar en comparaciones, para qué entro yo en confusiones. Esta Mariana es la que he creado junto a mis compañeros de este proyecto. Lo que rescatamos de versiones anteriores es la frescura, lo genuino del personaje, lo real, que no tiene filtro, que es sincera, cien por ciento auténtica.

Detrás de cámaras del remake de "Los ricos también lloran". (Foto: Instagram / @claudia3martin))

¿Qué opinas de Verónica Castro?

La admiro, la respeto, dejó una valla bastante alta. Estoy haciendo este personaje con muchísimo respeto.

Los actores mexicanos Verónica Castro y el recordado Rogelio Guerra protagonizaron la versión original de "Los ricos también lloran". (Foto: Televisa)

Hace algunas semanas compartiste un mensaje en tus redes sociales. Decía: “Gracias Mariana Villarreal por llegar a mi vida y por enseñarme tanto”. ¿Qué te enseñó el personaje?

Me está enseñando a sonreír ante cualquier adversidad y a enfrentar las situaciones difíciles con buena actitud. Ella en lugar de volverse una mala persona con todo lo que le pasa, se vuelve más sincera, más honesta, más auténtica.

¿El personaje tuvo alguna exigencia física? ¿Recurriste a algún cambio físico?

Afortunadamente no porque existe el maquillaje, el peinado, el vestuario. El departamento de diseño e imagen se encarga de la caracterización, hicieron un trabajo increíble.

¿Cómo es trabajar con Sebastián Rulli? ¿Es la primera vez que trabajan juntos?

Ha sido una gran experiencia, para mí es un gran reto estar a la altura, es muy buen compañero. Es la primera vez trabajamos juntos, anteriormente había trabajado con Angie, que es su novia, nos tenemos mucho cariño. Es un honor trabajar con él.

¿En esta versión actual se han agregado nuevos personajes, subtramas?

Hay tramas nuevas que le dan a esta producción ese toque de frescura, de innovación, está muy bien planteado porque no solo es el mundo de los ricos y pobres, también está esa clase media trabajadora, con la que muchos nos vamos a identificar.

Este personaje es tu tercer protagónico. ¿Qué representa para tu carrera?

Cada personaje representa un reto y un aprendizaje, tanto en lo profesional, como en lo personal. El hecho de que sea un personaje que la gente ya conoce genera comparaciones, pero también hay un público que, como yo, nunca ha visto las versiones anteriores. Estoy dando lo mejor de mí.

¿Cuánto sientes que has cambiado desde tus inicios? ¿Cómo es la Claudia actual?

Más madura, sobre todo por lo que he vivido últimamente, pero en el fondo soy la misma persona de antes, de siempre, la fama nunca me mareó, mis amigos son los mismos desde que tengo cuatro años. Ellos y mi familia, me ponen en perspectiva y me hacen sentir quién soy.

Claudia Martín, reconocida actriz mexicana. (Foto: José Luis Beneyto)

Cuéntame de tu faceta como diseñadora de vestuario. ¿Estás trabajando en alguna nueva colección?

Ese ese otro sueño que tengo por cumplir. Estamos trabajando en una línea de ropa y joyería de accesorios. Una vez que salga al aire la telenovela, esperemos que pueda dedicarme a esto. Disfruto creando, que una idea pueda estar plasmada en productos y que la gente la pueda usar va a ser un sueño hecho realidad.

Claudia Martín, reconocida actriz mexicana. (Foto: José Luis Beneyto)

¿Qué otros proyectos tienes?

Por ahora es seguir con las grabaciones, todavía nos quedan unos meses, también me gustaría viajar, hacer algo que me despeje tantito.

Punto de quiebre

Dos años y medio después de contraer nupcias, Claudia Martín y Andrés Tovar se separaron a mediados de 2021, en medio rumores de una supuesta infidelidad por parte del productor de “Sale el sol”, con la actriz Maite Perroni. Sobre este tema, la figura preponderante del remake de Televisa de “Los ricos también lloran” prefiere no referirse.

El último comentario que hizo al respecto, fue hace algunas semanas a través de sus redes sociales, luego que la protagonista de “La Gata” confirmara su romance con Tovar.

“Solo puedo decir que les deseo lo mejor hoy y siempre, les mando muchos besos”, respondió, evitando así entrar en la polémica luego que la ex integrante de RBD fue señalada como la persona que provocó el fin de su matrimonio.

De qué trata “Los ricos también lloran”

La ficción de Televisa narra la historia de Mariana, una joven humilde y aguerrida que tras quedarse sola y desamparada, llega por designios del destino a la vida de Don Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú) un magnate empresarial y uno de los hombres más adinerados y poderosos del país.

El mundo de Mariana cambia drásticamente cuando conoce a Luis Alberto, el arrogante y engreído heredero, que es un apostador empedernido y choca constantemente con su padre. Luis Alberto y Mariana pronto inician un romance verdadero, pero turbulento. Es una historia donde el amor y la familia se imponen en un mundo en el que rigen el dinero, el ego y el poder.

VIDEO RECOMENDADO

Conoce los inicios de Fernanda Castillo, Aarón Díaz, Sara Maldonado, Christian Chávez, Kika Edgar y Florencia de Saracho null

TAMBIÉN PUEDES LEER