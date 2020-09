A finales de 2019 la actriz Cobie Smulders vivía un nuevo pico en su carrera. La artista, recordada por interpretar a Robin en “How I Met Your Mother” y a Maria Hill en el Universo Cinematográfico de Marvel consiguió el papel principal en la serie detectivesca “Stumptown” (ABC), la cual fue recibida con brazos abiertos por el público sediento por entretenimiento.

Su rol más complejo

“Stumptown”, basado en el cómic homónimo de Greg Rucka, sigue la historia de Dex Parios, veterana del ejército que intenta olvidar su traumático tiempo en Afganistán participando en sus vicios, incluyendo un amor por el licor y las apuestas. Para ganarse la vida, y mantener a su hermano menor, Dex trabaja como investigadora privada en la ciudad de Portland.

Aquellos que estén interesados en la serie, la primera temporada está disponible por streaming en Amazon Prime Video.

En cierto modo el papel de Dex Parios era la culminación de la carrera que la actriz canadiense estaba desarrollando en Hollywood. Nacida en Columbia Británica en 1982, la actriz tuvo su comienzo en el mundo del espectáculo con un papel menor en la serie de fantasía urbana “Special Unit 2” en 2002. Su carrera en Hollywood mantuvo un bajo perfil - con apariencias menores en series como “Smallville” y “The L Word”, así como películas como “Walking Tall” y “The Long Weekend”- hasta el año 2005; cuando fue seleccionada para la comedia de CBS “How I Met Your Mother” en el papel de la Robin Scherbatsky, papel que antes fue rechazado por Jennifer Love Hewitt.

Robin de "How I Met Your Mother" y Maria Hill del Universo Cinematográfico de Marvel son los roles más conocidos de Cobie Smulders hasta la fecha. (Foto: CBS/Marvel Studios)

Fue en esta ‘sitcom’ que Smulders encontró reconocimiento, pero su fama en la pantalla grande llegó siete años después, cuando fue seleccionada para interpretar a Maria Hill, la mano derecha de Nick Fury en S.H.I.E.L.D. en el Universo Cinematográfico de Marvel, empezando con “The Avengers” en 2012.

Si bien sus interpretaciones como Scherbatsky y Hill ya la mostraban como una actriz capaz de interpretar a personajes femeninos fuertes e independientes, así como un talento para la comedia, estos no se comparaban a la mayor complejidad que le dejó su rol protagónico como Dex Parios en “Stumptown”, un personaje donde fuerza y fragilidad parecen intercambiables.

“Smulders convierte a Dex en un intrigante personaje al mostrar sus imperfecciones en la superficie y las líneas de preocupación en la cara”, escribe por ejemplo Melanie McFarland de Salon.

Los actores Michael Ealy, Cobie Smulders y Jake Johnson en "Stumptown". (Foto: ABC/Raymond Liu)

No es la única actuación que destaca en la serie, con Jake Johnson (“New Girl”) dando una fuerte actuación como Grey McConnell, el mejor amigo de Dex/interés amoroso dueño del bar donde ella va a ahogar sus penas, así como Michael Ealy (“2 Fast 2 Furious”) como el detective Miles Hoffman, su contacto con las fuerzas del orden.

Del cielo al suelo

La primera temporada de “Stumptown” fue muy bien recibida por la crítica (92% de ‘frescura’ en Rotten Tomatoes) y su final de temporada batió récords de audiencia en marzo de este año, por lo que no fue sorpresa que ABC revelara dos meses después que aprobó la salida de una segunda temporada. Sin embargo, esta semana la cadena revirtió su decisión, citando el contexto actual y problemas de programación como las razones para la cancelación.

“Stumptown” era particularmente sensible a las restricciones causadas por el virus, ya que dependía de múltiples tomas en locación las cuales, con las adicionales precauciones para evitar el contagio durante la filmación, causarían que su presupuesto aumentara.

¿Cuánto más cuesta filmar durante los tiempos del coronavirus? Durante un panel de la Sociedad de Radio y Televisión de Hollywood a inicios de agosto, los expositores dieron como cifra aproximada un aumento de 10% más del costo de producción. Con los programas de televisión ya costando millones en producir, este aumento también se suma a que las producciones tienen que realizarse de manera más lenta y cuidadosa, para evitar la propagación del virus y la cancelación completa de la filmación, como ha ocurrido, por ejemplo, con “The Batman”.

“La producción está regresando, solo que va a tomar un poco más y costar un poco más”, afirmó el panelista Scott Hervey, un abogado de la industria del entretenimiento durante la charla, según CNN.

Smulders, y el multitudinario equipo de “Stumptown”, no son los únicos en encontrarse en esta desafortunada situación. A finales del pasado agosto Netflix anunció la cancelación de las series “The Society” y “I Am Not Okay With This”, ambas renovadas previamente. En el comunicado donde explicaba la situación la empresa de streaming culpaba por esta decisión “a las circunstancias creadas por el COVID-19”. El mismo destino sufrieron series como “Drunk History” de Comedy Central y “I’m Sorry” de TBS.

"I Am Not Okay With This" fue otro programa cancelado por las mayores dificultades de filmar durante la pandemia. (Foto: Netflix)

Es una ironía que la cancelación de tantos programas ocurre en un tiempo donde cada vez es más importante la producción del entretenimiento, utilizado por la ciudadanía como distracción del contexto global actual, así como reemplazo de las actividades sociales de las que nos vemos restringidos.

Pero hay todavía un rayo de esperanza para “Stumptown”, ya que con la noticia de que se había cancelado la serie también llegó información que el estudio detrás del show, ABC Signature, piensa ofrecer el show a otros canales y servicios de streaming. Y si bien en el contexto actual en que las compañías parecen más dispuestas a cancelar shows que a adquirir nuevos formatos, una esperanza magra por ver a Smulders continuar sus aventuras como Dex es más que ninguna.

