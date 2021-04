Conforme a los criterios de Saber más

Es gracioso que, para muchos, el último recuerdo de Ralph Macchio y William Zabka fuera su aparición en la sitcom “How I Met Yor Mother” cuando Barney Stinson (Neil Patrick Harris) quiso como regalo de despedida de bodas que sus amigos le pongan en frente a uno de los personajes de “Karate Kid”. Pocos saben que, en los últimos años, han participado en producciones de autor y hasta en un reality de baile.

Zabka y Macchio, dos neoyorkinos de 55 y 59 años, han sumado a su portafolio una larga lista de producciones en cine y televisión, aunque no en todas han participado como actores principales. No, más bien, el pase a su ascenso después de muchos años fue la interpretación de los personajes que hicieron despegar su carrera en 1984, Johnny Lawrence y Daniel LaRusso, que ahora dejaron de ser una sombra en su vida y volvieron a la pantalla con “Cobra Kai” desde su estreno en la plataforma Youtube Red en 2018 para luego pasar a las manos de Netflix en el último año.

Los años 80 volvieron para muchos fanáticos de “Karate Kid”, la comedia infantil ¿o romance de artes marciales? ¿drama deportivo? que conmovió con la paciencia y honorabilidad del personaje del Sr. Miyagi (Pat Morita) e hizo apretar los ojos con la vileza de John Kreese (Martin Kove). Y, luego de una extrema expectativa después del estreno de la tercera temporada de “Cobra Kai”, Netflix desató la intriga con una imagen del guion de la cuarta temporada.

There's no more time for training. Season 4 is officially underway. pic.twitter.com/t8EfP4Ukpa — Cobra Kai (@CobraKaiSeries) February 26, 2021

Muy pronto sabremos qué ocurrirá con Lawrence y LaRusso en esta serie, pero mientras tanto demos un repaso a las vidas de los actores que dan alma a estos personajes. ¿Qué estuvieron haciendo durante los últimos años?

Billy Zabka y Ralph Macchio participan del Festival de Cine de Tribeca el 24 de abril de 2018 en Nueva York. (Foto: HECTOR RETAMAL/AFP)

Willian Zabka

Sus últimos proyectos más resaltantes antes de “Cobra Kai”:

Año Participación Producción (formato) 2000 Actor protagonista Python (película de culto) 2003 Creador y productor Most (Cortometraje) 2007 Actor protagonista Sweep the Leg (video musical) 2010 Director Why Wait (video musical) 2013 Actor de reparto How I Met Your Mother (sitcom) 2015 Actor de reparto Psych (serie de TV)

Con un salario de 120 mil dólares por capítulo en “Cobra Kai”, William Zabka no puede estar más que feliz después de haber desprendido de él tanto esfuerzo durante los años anteriores, estudiando para ser cineasta entre 1990 y 2000 y participando como actor, director y productor, afirma The Karate Kid Fandom.

“A veces te conviertes en un personaje y a veces un personaje se convierte en ti”, dijo Zabka a The Post. Y parece ser cierto, porque en los últimos años el karateca rubio y más malo que bueno de Sony Pictures ha sido la influencia perfecta para el estilo de las producciones propias del actor.

Por ejemplo, el videoclip “Sweep the Leg” que William Zabka dirigió en 2010 para la banda estadounidense No More Kings parodia una caricatura de sí mismo como un hombre atrapado en el recuerdo de “Karate Kid”, fracasado y melancólico por su papel como Johnny Lawrence.

Acompañado de la música fusión independiente, este video musical ha sido calificado como el detonador de “Cobra Kai”. Y, por más que tiene un alto nivel, no se compara con la obra maestra de Zabka en el nominado al Oscar 2003 “Most”, un cortometraje que explora en la vida de un padre y su hijo durante un caótico contexto en República Checa y Polonia. Otros festivales por los que pasó son el sofisticado Sundance y llegó a levantar el premio en Palm Springs International, Maui Film Festival y Heartland Film Festival.

William Zabka escribió "Most" junto a Bobby Garabedian. (Foto: Captura/BK West)

No cabe duda que Zabka selecciona muy bien los guiones en los que trabajará. Iniciando este siglo, se estrenó el largometraje Python, donde fue actor de reparto. Hoy es una película de culto.

Diez años más tarde, dirigió un video musical para la banda estadounidense Rascal Flatts, que interpretó la canción “Why Wait” sobre un escenario con luces en el último piso de un edificio.

Y, antes de aproximarse a su último proyecto con Youtube y Netflix, disfrutó de actuar junto a Neil Patrick Harris en la comedia “How I Met Your Mother” durante unos cuantos capítulos en los que se esfuerza por ser el mejor amigo del personaje de Barney Stinson. Los episodios están disponibles en Prime Video.

Lo pudimos ver nuevamente en “Pych”, una serie de detectives donde Zabka actúa como Derek Bagg en el episodio “A Nightmare on State Street”. El niño karate participó en otra serie, también como personaje de reparto, pero no sería tan pegajosa como su papel junto a su amigo Ralph Macchio en los años posteriores.

Ralph Macchio

Sus últimos proyectos más resaltantes antes de “Cobra Kai”:

Año Participación Producción (formato) 2006 Actor (cameo) Entourage 2008 Actor de reparto Ugly Betty (serie de TV) 2010-2014 Actor de reparto Psych (serie de TV) 2011 Bailarín Dancing With the Stars (programa de baile) 2017 Actor protagónico Lost Cat Corona (comedia americana) 2017-2019 Actor de reparto The Deuce (serie de TV)

Por capítulo de “Cobra Kai”, este actor de raíces italianas se lleva al bolsillo 250 millones de dólares. El “spin off” de “Karate Kid” ha sido una gran ráfaga en su carrera que lo sacó de los cameos gracias al eterno personaje de Daniel LaRusso. Pero en los últimos años tampoco se ha quedado en el olvido.

Muy difícil invisibilizar el rostro de un personaje que le ha permitido actuar de sí mismo en episodios de series como “Entourage”, “Head Case” y “How I Met Your Mother”, pero parece que lo toma con una montaña rusa bastante divertida. En 2011, por ejemplo, fue uno de los participantes de “Dancing With The Stars” (Estados Unidos) de ABC junto a la bailarina Karina Smirnoff, informa Looper.

Esto, en realidad, no es nada del otro mundo para él, un nato bailarín y cantante que obtuvo un papel protagónico en Broadway en 1996 para la gira nacional de la obra “How to Succeed in Business Without Really Trying”.

Dentro de su lista de interpretaciones, Ralph parece haber tenido mayor cantidad de roles en producciones comerciales que Zabka, como “Ugly Betty”, la versión estadounidense de la original telenovela colombiana “Yo soy Betty, la fea”. Esta vez interpretada por la actriz America Ferrera, la historia pone el reflector en la cultura latina.

Macchio también participó de la serie de televisión Psych estrenada en 2010 durante el episodio 3 de la temporada 8 y el capítulo 13 de la temporada 5, según Sensa Cine.

Él también parece esforzarse en salir del cuadrado seguro de la actuación, como lo ha sido por muchos años el personaje de Daniel LaRusso. Así, lo vemos participar en arcos dramáticos mucho más desenfrenados, como en la comedia “Lost Cat Corona”, donde es un hombre que sigue las pistas del gato perdido de su esposa y vence sus miedos. La serie está disponible en Amazon Prime.

Y su última performance más voceada fue en “The Deuce” de HBO, que es protagonizado por James Franco y Maggie Gyllenhal. Macchio es aquí el oficial Haddix en la Nueva York de los años 70 y 80. Tiempo en que la industria del cine porno, tema principal de la serie, empieza a surgir mientras la cocaína se esparce por la ciudad luz.

Y, como siempre, a punto de arrojar una carcajada, Macchio contesta a Celebrity Page TV sobre “The Deuce”: “es demasiado divertido ser oficial de política, me he divertido mucho”. La serie iba entrando a los años 90 cuando estaba en boga la temporada dos de “Cobra Kai”.

La carrera de Macchio va despegándose de a pocos del personaje de “Karate Kid” y aunque es menos probable que suceda, él continúa gozando de las ficciones, pero por el momento sin cameos.