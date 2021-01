“Cobra Kai” dejó cabos sueltos que fueron tratados en la tercera temporada de la serie, disponible desde este viernes en Netflix. El episodio final resolvió varios de estos conflictos, además de crear nuevos para la ya anunciada cuarta parte.

Batalla real

En el final de la tercera temporada, Johnny Lawrence (William Zabka) y Daniel LaRusso (Ralph Macchio) descubren que tienen más en común de lo que creían, esto gracias a una cena navideña en la que también se hace presente Ali (Elisabeth Shue); la mujer que ambos amaron cuando estaban en secundaria.

Mientras los adultos resolvían sus diferencias civilizadamente, los niños querían hacer lo mismo en casa de los LaRusso, donde la hija de Daniel, Sam (Mary Mouser), planea una estrategia para que Miyagi-Do y el nuevo dojo de Johnny Lawrence, Eagle, unan fuerzas.

De pronto, un grupo de alumnos de Cobra Kai liderados por Tory Nichols (Peyton List) y Hawk (Jacob Bertrand) ingresan a la casa de los LaRusso para atacar indiscriminadamente a todos los presentes. La pelea parece inclinarse a favor de Cobra Kai, pero dos momentos son claves para cambiar ello: Hawk traiciona a Cove a favor de Miyagi-Do y Miguel consigue imponerse sobre Kyler (Joe Seo), quien se unió al equipo de Kove. Mientras tanto, Sam y Tory llevan a cabo su propia pelea.

Escena de "Cobra Kai" temporada 3 que resulta fundamental para el conflicto final. Foto: Netflix.

Batalla final

Tras lo ocurrido en casa de los LaRusso, Johnny Lawrence se entera de lo ocurrido y va a Cobra Kai, donde tiene una pelea contra Martin Kreese. La lucha parece inclinada a favor del exmilitar, pero Daniel aparece para hacerle frente al enemigo.

En su lucha contra Kreese, Daniel emplea las técnicas ocultas del señor Miyagi; las cuales requieren que el karateca no se enfoque solo en la defensa, sino en el ataque. Con esa técnica, Daniel paraliza las extremidades de Kreese, pero no le da el golpe definitivo. Tanto Kreese como Daniel y Johnny acuerdan definir el encuentro en el All Valley Karate Championship. Si Kreese pierde, Cobra Kai cerrará para siempre.

“Cobra Kai”: un vehículo para la nostalgia

Creada por Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg, “Cobra Kai” continúa la saga “Karate Kid” tres décadas después de las películas originales. Johnny Lawrence, quien ha tenido una vida complicada, decide reabrir el dojo Cobra Kai para encontrar un nuevo propósito. Miguel es uno de sus primeros alumnos. Por su parte, Daniel LaRusso reabre el Miyagi-Do.

La situación se complica incluso más cuando reaparece John Kreese, quien se apodera del dojo Cobra Kai y pone a los alumnos de Lawrence en su contra. La tercera temporada de la serie de Netflix promete llevar el conflicto de Kreese contra Lawrence y LaRusso al siguiente nivel.

Conforme a los criterios de Saber más

Mira también

“Cobra Kai” temporada 3 y más estrenos de Netflix en enero del 2021

Netflix: descubre los estrenos de enero 2021