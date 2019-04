"Cobra Kai", ¿tendrá temporada 3 en YouTube Premium?

La segunda temporada de “Cobra Kai”, que se centra en la rivalidad entre los dojos de Daniel LaRusso y Johnny Lawrence, se estrenó recién el miércoles 24 de abril, pero debido a su final los fans preguntan si la serie de YouTube Premium tendrá una tercera entrega.

La plataforma streaming aún no ha realizado ningún anuncio oficial, pero eso no significa que no lo hará. El año pasado, YouTube solo tardó ocho días en renovarla para una segunda entrega. Además, el cocreador de la ficcion, Jon Hurwitz, sin duda tiene más que algunas ideas para la tercera temporada 3 y más allá.

"Ya hemos estado haciendo una lluvia de ideas. Acabábamos de poner la segunda entrega en la lata y estábamos como, 'bien, bien. ¿Qué hacemos ahora?' Así que empezamos a hacer una lluvia de ideas para las temporadas tres y cuatro y todo eso", dijo Hurwitz a Den of Geek.

Asimismo, Hurwitz explicó a Slash Film que YouTube "habla de Cobra Kai como una parte a largo plazo de su plataforma".

¿QUÉ SUCEDERÍA EN LA TEMPORADA 3 DE “COBRA KAI”?

Durante la segunda temporada de “Cobra Kai” las tensiones entre los estudiantes de ambos dojos provocan una guerra total que tiene consecuencias devastadoras. Mientras Daniel y Johnny se dieron cuenta de sus fallas como senseis, Amanda, la esposa de Daniel, puso la regla de no "más karate" en sus vidas, y Kreese traicionó a Johnny.

Al final de los diez nuevos episodios, Robby le dio a Johnny una pista del camino que podría tomar la serie de YouTube Premium en una posible tercera temporada: él y Daniel "podrían aprender mucho el uno del otro".

Tras la tragedia que impactó a sus estudiantes e hijos, la nueva entrega de “Cobra Kai” podría determinar si la rivalidad de Johnny y Daniel finalmente terminará y podrán trabajar juntos por el bien de sus discípulos.

¿QUIÉNES VOLVERÁN PARA LA TEMPORADA 3 DE “COBRA KAI”?

Del mismo modo que Ralph Macchio y William Zabka, protagonistas y productores ejecutivos de la serie, regresaron para la segunda temporada de “Cobra Kai” es posible que vuelvan para los nuevos episodios.

A ellos se sumarían Martin Kove, Xolo Maridueña, Mary Mouser, Tanner Buchanan y Jacob Bertrand. Pero aún quedaría por ver si Elisabeth Shue interpretará nuevamente a Ali, a quien se le ha mencionado repetidamente en ambas temporadas, incluso Johnny admitió que "nunca la superó".

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 3 DE “COBRA KAI”?

Si YouTube premium renueva “Cobra Kai” para una tercera temporada es probable que siga un calendario similar al de la segunda entrega, que fue renovado el 10 de mayo de 2018, y se estrenó el 24 de abril 2019, es decir, los nuevos episodios podrían llegar en abril del 2020.

Además, durante una entrevista reciente con Slash Film, Jon Hurwitz observó cómo la tercera temporada podría estrenarse antes de lo previsto. "Esta temporada está saliendo en menos de un año de la temporada anterior", dijo. "La esperanza sería que todo se pueda juntar, que podamos lograr que la tercera temporada salga incluso antes este año".