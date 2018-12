"Combate": rojos y verdes vivirán su última competencia |VIDEO

Después de ocho "Combate" llega a su fin. El programa de competencia de ATV enfrentará por última vez a los integrantes del equipo Rojo y Verde hoy a las 8:00 p.m..

Gian Piero Díaz fue el encargado de informar a los seguidores del reality juvenil "Combate" que este llega a su fin.

El programa llegó a todos los hogares peruanos por primera vez en julio del 2011. El conductor de televisión indicó que no era ninguna broma y que "Combate" se despide de la televisión peruana para siempre tras 8 años en el aire.

"Les digo de todo corazón y con la mano en el pecho que el último día oficial del programa de 'Combate' como ustedes lo conocen, el equipo rojo y verde, termina. De hecho, la palabra 'Combate' no se va a volver a utilizar. No va a existir. No sabemos lo que pasaré el otro año, pero 'Combate' termina de manera oficial el día de mañana", manifestó Gian Piero Díaz.

Cabe indicar que se seguirán emitiendo programas grabados de "Combate" hasta el 28 de diciembre. Gian Piero Díaz pidió a los participantes del reality que sigan compitiendo con todas sus ganas hasta el programa final.

"El reality de competencia no va más en el horario, por lo tanto "Combate" no sigue", sentenció el conductor.

Tras las declaraciones de Gian Piero Díaz, Paula Ávila se pronunció al respecto y no pudo evitar quebrarse al recordar lo que vivió en el espacio.

Poly se quiebra al hablar sobre final de "Combate". (Video: YouTube)

"Nosotros somos una familia, los productores siempre nos han apoyado, a mí me han dado consejos. Todos aquí tienen un talento enorme, son excelentes personas", dijo la 'combatiente' argentina.