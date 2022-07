El segundo día del Comic-Con de San Diego perteneció a la Tierra Media, con el panel de la esperada serie “The Lord of the Rings: The Rings of Power” en la Sala H atrapando la mayor atención durante la velada.

Seis mil quinientos fanáticos de las escrituras de J.R.R. Tolkien hicieron cola por 24 horas para estar entre los afortunados en participar de esta presentación, conducida por el conocido conductor de televisión Stephen Colbert y que incluyó no solo a los creadores de la serie, J.D. Payne y Patrick McKay, sino a 21 miembros del elenco.

La producción de Amazon Studios, cuyo costo reportado supera los mil millones de dólares, se sitúa en la Segunda Era de la Tierra Media, un tiempo poco explorado en los libros y películas de “El señor de los anillos” miles de años antes de que Frodo y la Comunidad del Anillo se dirigieran a Mordor para destruir el Anillo Único. En cambio, muestra cómo Sauron logró convencer a los líderes de todas las razas a forjar aquellos anillos cuyo propósito es “atarlos a las tinieblas”.

Además de tener la oportunidad de ver por adelantado escenas de la serie y conversar con sus protagonistas, los asistentes a la Sala H disfrutaron de un concierto de orquesta conducido por el compositor y ganador del Emmy Bear McCreary, donde adelantó la banda sonora de la serie.

Otras de las novedades presentadas este 22 de julio en el Comic-Con de San Diego fueron “Spider-Man: Freshman Year”, precuela de las aventuras del Hombre Araña en el MCU, y la fecha de estreno de los últimos ocho episodios de “The Walking Dead”: el 2 de octubre.

Sepa más

La primera temporada de “The Lord of the Rings: The Rings of Power” se estrenará este 2 de septiembre, con un episodio cada semana.