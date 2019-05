"Condor": Max Irons protagonizará la nueva serie de Fox Premium

Un nuevo proyecto llega a Fox Premium. A partir de este viernes 31 de mayo, Fox Premium estrena en América Latina la nueva serie thriller "Condor". Los diez episodios de una hora estarán disponibles en la App de FOX para suscriptores Premium y del Paquete FOX+. Además, se podrá disfrutar de un episodio cada viernes a las 21:00 en Fox Premium Series.

Inspirado en el thriller político "Three Days of the Condor" de Sydney Pollack de 1975, "Condor" cuenta la historia de Joe Turner (Max Irons), un oficial de la CIA que ha siempre tenido pensamientos conflictivos sobre su trabajo. Tras un descubrimiento que mata a todos sus colegas de trabajo, Turner se verá forzado a escapar de una terrible realidad.

Bajo la presión de vida o muerte, Joe se verá obligado a redefinir quién es y de lo que es capaz de hacer para descubrir quién está detrás de esta gigante conspiración, y así evitar de que lleguen al mortal objetivo que amenaza la vida de millones de personas.

"Condor" cuenta con la participación de Max Irons, William Hurt, Bob Partridge, Mira Sorvino, Brendan Fraser, Bob Balaban y Angel Bonanni.