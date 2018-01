El canal HBO acaba de confirmar cuándo se estrenará la próxima temporada de "Game of Thrones", su serie más popular. No obstante, se trata de información agridulce, pues dichos episodios no llegarán pronto.

"La serie de fantasía épica 'Game of Thrones' volverá para su temporada octava y final de seis episodios en 2019", indicó un comunicado de la empresa en su página web.

El texto continúa así:

"David Benioff, D.B. Weiss, David Nutter y Miguel Sapochnik serán los directores de la nueva temporada. Los guionistas serán David Benioff, D.B. Weiss, Bryan Cogman y Dave Hill".

"Los productores ejecutivos de la serie son David Benioff, D.B. Weiss, Carolyn Strauss, Frank Doelger y Bernadette Caulfield; como coproductores ejecutivos están Bryan Cogman, Guymon Casady, Vince Gerardis y George R.R. Martin".

La noticia no sorprende a los fans de "Game of Thrones", pues se corresponde con lo dicho por un alto ejecutivo del canal, Casey Bloys, el cual dio a entender en 2017 que la temporada todavía no se había escrito. Ese año la actriz Sophie Turner (Sansa Stark) también dijo que la serie volvería en 2019.

A estas alturas el final de "Game of Thrones" ya está listo y los actores lo filman en Europa. Este 2018, si bien no habrá serie, HBO lanzará nuevos episodios de "Westworld", serie de ciencia ficción con la que, de momento, busca llenar el vacío que deja la historia de guerra y dragones.

Como el final de "Game of Thrones" es inminente, HBO prepara spin-offs, series ambientadas en el mismo mundo, pero años antes de iniciarse la llamada "Guerra del os Cinco Reyes". Material para adaptar hay de sobra, sea la caída del imperio de Valyria, la migración de los Roynar a Westeros, etc.