- ¿Qué tan relevante es “Corazón valiente” en el 2021?

Yo te diría más que en el 2012, porque en ese año, las mujeres aún no tenían esa fuerza que están teniendo ahora. No tenían este reclamo que tenemos ahora, no se hablaba tanto de patriarcado ni de feminismo, no se hablaba tanto de los derechos de la mujer ni de la igualdad, de la posibilidad de elección ante el cuerpo. Creo que es excelente el momento, incluso más que antes. La serie no tiene condimentos que la hayan dejado envejecida. Al contrario, tiene mucha acción, seguridad. Lamentablemente, Latinoamérica sigue siendo insegura y la gente sigue necesitando guardaespaldas en muchos casos, aunque ahora se haya salido menos por la pandemia. Me parece que ahora es el momento perfecto (para reestrenar “Corazón valiente”).

La actriz Adriana Fonseca es la protagonista de la telenovela "Corazón valiente". (Foto: Telemundo)

-En el primer episodio de la novela una de las protagonistas es víctima de violencia de género y termina esa relación apenas ocurre la agresión, diciendo que debe demostrarle a su hija pequeña que las mujeres son fuertes. En el 2012, eso no era tan común, el movimiento feminista no estaba tan fuerte como ahora. ¿Cómo manejaste esa fuerza y esa voz ante la justicia que aún no teníamos?

Yo escribía algo que yo quería. Yo ansiaba que tengamos esa fuerza y escribía de mujeres que pudieran dejar de herencia esa fuerza a sus hijas. Muy linda esa escena que recuerdas. Es verdad que en ese momento era “wow”, y ahora es un ‘leitmotiv’ que debe estar en la vida de cada una de nosotras. Imagínate que había una serie cuando era muy chica, en Argentina, que se llamaba “Amo y señor”, y el éxito de (esa novela) era (sustentado en) cómo le pegaba cachetadas a la protagonista. Te estoy hablando del año 85, y felizmente eso ha cambiado. Las mujeres amaban a ese hombre. Yo siempre me revelé contra eso y que tengan fuerza, y que sean ellas por ellas mismas. Inclusive si viste “Patito feo”, nunca me centré en su apariencia, ella terminó siendo un cisne por su capacidad y no por su físico. Eso es que lo que me pareció interesante. A mí me gusta contar esas cosas, puede ser que las historias sean diferentes, pero la fuerza se repite.

- Algo que ocurre con “Corazón valiente” es que cuando la vuelves a ver no te sientes decepcionado o no sientes desprecio al verla por la violencia contra las mujeres. Algo que ha pasado con series o novelas que veías en la juventud y se muestran novios violentos, amor tóxico, etc.

Por suerte, mira cómo cambiamos. Yo estoy por lanzar una editorial que muestren libros que sean adaptables al mundo audiovisual y que están pensados en eso: protagonistas que tengan algo para contar que yo quería que mi hija, que tiene 17 años y que también escribe, esté orgullosa de eso. Que vaya por ese camino y no por conceptos mal aprendidos.

- Te refieres a Chiara.

Sí, Chiara. Ella hizo “Heidi” (telenovela que Marcella Citterio dirigió) y lanzó un libro que se llama “Casi amor”. La protagonista es una chica que queda embarazada. Ella lo situó en Londres porque aún no era posible situarlo en Argentina, la protagonista se plantea si lo tiene o no. Lo interesante es que la protagonista podría decidir sobre su cuerpo.

-Eso algo que estamos buscando las mujeres en Latinoamérica.

Sí. Obviamente, el cuidado y que no suceda. Tener educación sexual, pero en el caso suceda tener la opción de poder elegir. Y por lo general es algo que pueden hacer las chicas que tienen dinero, y las que terminan muriendo son las que no tienen plata. El aborto sigue existiendo. Me parece que no hay novelas que van por ahí, existen las fantásticas como “Chica vampiro” (novela que hizo para Nickelodeon). Ahora estoy haciendo una novela con Somos Production, en la que la protagonista es una fantasma, pero es fuerte. No es una protagonista sumisa ni hay violencia, ni a ella le gusta el chico violento. Es algo que hay que mostrarlo y lucharlo día a día.

Marcela Citterio fue guionista y creadora de las famosas telenovelas "Amores en Custodia", "Patito Feo", "Heid", "Chica vampiro", entre otras. (Foto: Telemundo)

- Sobre las producciones en las que estás trabajando, ¿Piensas incluir la nueva normalidad en la historia (mascarillas, distanciamiento social, etc.)? En el Perú ya se está haciendo.

Esas cosas van a quedar, van a envejecer la novela. Estoy trabajando una ficción para Netflix. Es un thriller erótico. Esa, la que te contaba que estoy trabajando con Somos Production, y una más que estoy esperando el ‘ok’; no tendrán las barbijos. Creo que se puede hacer una novela de eso, pero que se trate solo de eso. No lo pondría como algo cotidiano en una novela. Porque creo que la gente eso no lo va a querer ver después, o va a quedar, ojalá, como algo del pasado; algo viejo. No, no sabía que estaban haciendo novelas que hayan incorporado esto.

Marcela Citterio ha trabajado para Canal El Trece, Telefe, TV Azteca, Venevisión y últimamente para Telemundo, Nickelodeon y RCN. Próximamente lanzará un thriller erótico para Netflix. (Foto: Telemundo)

- ¿Cómo va a ser el cambio de telenovelas, en donde haces un montón de episodios, a la producción que tienes con Netflix en la que son pocos capítulos?

La condensación a 12 episodios es otra cosa, es otra televisión. Pero sí es el espíritu de la historia y del personaje sigue siendo lo más importante, sin importar cuánto dure, si dura 12 o 200 capítulos. Me gusta cuando dura mucho porque me gusta el día a día de los personajes, en una serie uno está mucho tiempo en un solo capítulo. Me sigo basando en que es importante la historia y los personajes, después lo que dure se verá. Igual también existen las temporadas. Yo ahora estoy viendo series que duran nueve temporadas de 20 capítulos, esas de antes. Y me encantan. Creo que después se puede hacer eso. La plataforma puede decidir: hacemos otros 12; y de a poco ir. No te digo hacer “Grey’s Anatomy”, pero yo que sé. Es un sueño.

DATO

Puedes ver “Corazón valiente” de lunes a viernes a las 11:10PM (Perú) por Telemundo Internacional.

TE PUEDE INTERESAR:

VIDEO RECOMENDADO:

Bad Bunny rechazó a The Miz