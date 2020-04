El coronavirus será llevado a la pantalla chica. Hugo Coya, gerente general de Del Barrio Producciones, señaló que planean realizar una serie corta inspirada en el COVID-19, pandemia que hasta la fecha ha cobrado la vida de más de 854 personas en nuestro país.

“Estamos trabajando en una serie que toque el tema del coronavirus directamente y la situación que estamos viviendo, estamos viendo cómo hacerla porque no podemos esconder la realidad y decir que no existe, la estamos analizando”, señaló el alto ejecutivo de Del Barrio.

Coya explicó, además, que el consumo de televisión y plataformas de streaming se ha incrementado debido a la situación que atraviesa el mundo por el coronavirus.

“Ahora hay un mayor consumo de televisión y de las plataformas de streaming, eso constituye una oportunidad para hacer más producciones y darle trabajo a este sector que ha sido tan golpeado, pues debido a la pandemia no habrá conciertos, ni presentaciones. La televisión se convierte en una oportunidad para todas esas personas y nosotros tenemos un compromiso muy grande con todos los actores", precisó.

Del Barrio también evalúa retomar las grabaciones de “Dos hermanas” y dar vida a una programa de corte infantil, además de producir “Los guapos del barrio”, teleserie que será emitida a fines de este año o a inicios del 2021.

PROPUESTA DE NETFLIX

Netflix y la creadora de “Orange is the New Black”, Jenji Kohan, están preparando “Social Distance”, una serie inspirada en el confinamiento por la pandemia del coronavirus y que se grabará desde las casas de sus responsables.

El realizador latino Diego Velasco dirigirá esta serie que contará con guiones de Hilary Weisman Graham, quien también será la “showrunner” (máximo responsable de una serie) de este proyecto televisivo.

_____________________

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

__________________________

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

__________________________

TE PUEDE INTERESAR