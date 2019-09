"En el corredor de la muerte": fecha de estreno en Movistar+, tráiler, historia, personajes y todo lo que se sabe

Basada en el libro de no ficción del mismo nombre del periodista Nacho Carretero, “En el corredor de la muerte” es la nueva serie de Movistar+ y será protagonizada por Miguel Ángel Silvestre y producida por Bambú Producciones. El drama español relata la historia real de Pablo Ibar, el hombre que cumple cadena perpetua en Florida por un triple asesinato que asegura que no cometió.

Creada por Ramón Campos, Gema R. Neira y Diego Sotelo, y dirigida por Carlos Marqués-Marcet, esta serie contará con cuatro episodios de 50 minutos, los cuales empezaron a rodarse en febrero de 2019.

“En el corredor de la muerte” no solo relatará cómo Ibar ha luchado estos 25 años por su libertad y los cuatro juicios que ha enfrentado, también se enfocará en quienes lo han acompañado: su familia, amigos y abogados.

La esposa y el abogado de Pablo Ibar (Foto: Movistar+) La esposa y el abogado de Pablo Ibar (Foto: Movistar+)

HISTORIA DE “EN EL CORREDOR DE LA MUERTE”

Según la sinopsis de la serie de Movistar+, 27 de enero de 1994. Los cuerpos de un hombre y dos modelos de 25 años aparecen acribillados a tiros en casa del dueño de un club nocturno. La policía encuentra una cámara instalada en el salón de la víctima que ha grabado el asesinato. Esas imágenes son la pista principal de la policía. Por eso, se decide distribuir lo más valioso que hay en ellas: el rostro borroso de uno de los asaltantes.

Tres semanas más tarde, en una comisaría de otro distrito, un agente cree reconocer a uno de los asesinos: es Pablo Ibar, un hombre de nacionalidad española al que acababan de detener junto a unos amigos por un robo menor. Pablo asegura que es inocente. Ninguna de las pruebas halladas en el lugar del crimen lo inculpan, pero de nada sirve. Pablo es condenado y enviado al corredor de la muerte. Esta es la historia de una familia que nunca se ha rendido. La lucha de un hombre durante 25 años para demostrar su inocencia.

TRÁILER DE “EN EL CORREDOR DE LA MUERTE”

ACTORES Y PERSONAJES

Miguel Ángel Silvestre como Pablo Ibar, un joven que tenía sueños y una vida por delante que se trunca el día que lo acusan de los asesinatos. Una investigación deficiente, interrogatorios sin un abogado presente, un juicio injusto, un abogado incompetente, una sentencia desproporcionada y una esperanza recurrente: la de que el juicio se repita.



Marisé Álvarez como Tanya Ibar, novia de Pablo, acaba convirtiéndose en su esposa y madre de sus dos hijos. Una mujer que cree en la inocencia de Pablo de manera incondicional porque la noche de los hechos Pablo dormía a su lado. Cuando lo encarcelaron, ella tenía 16 años. Era una niña. Creció, maduró, se casó, fue madre con Pablo entre rejas. Sin tocarlo durante períodos de años. Sin verlo en otro lugar que no fuera en la sala de visitas o en la corte. Sin mirarlo con otra ropa que no fuera el mono naranja.



Ramón Aguirre como Cándido Ibar, padre de Pablo, es un histórico pelotari vasco emigrado a Florida en los años 60. El día del juicio en que su hijo fue condenado, mientras le colocaban las esposas, Pablo, entre lágrimas, susurró: “Se me acabó la vida”. Se giró hacia su padre y le preguntó: “¿Y ahora qué?”. Cándido respondió: “No sé cómo, pero si es cuestión de dinero vamos a conseguirlo”.

Laura de la Uz como Cristina, madre de Pablo. En la madrugada del 14 al 15 de julio, Cándido escuchó la voz de Cristina, su exmujer, al otro lado de la línea: “Han detenido a Pablo”. Desde aquel día, Cristina no volvió a ver a su hijo; murió de cáncer mientras Pablo estaba en la cárcel.

Pau Poch como Michael, hermano de Pablo. Tras la detención de su hermano, la situación para Michael se volvió asfixiante. La policía le empezó a hacer la vida imposible. Cada vez que se cruzaba con ellos, lo paraban. Durante unos meses le llegaron a pedir la documentación casi a diario. A veces le subían al coche patrulla, otras veces le robaban dinero e incluso le llegaron a golpear. Bastaba con que el agente leyera su apellido. Todo con el telón de fondo de habladurías vecinales, rumores y cuchicheos que lo señalaban en la ciudad como el hermano del asesino. Michael cayó en una depresión.

El rodaje de "En el corredor de la muerte" empezó en febrero de 2019 (Foto: Movistar+) El rodaje de "En el corredor de la muerte" empezó en febrero de 2019 (Foto: Movistar+)

Gianpiero Cognoli como Phil Gentile, fue el primero junto a Bennett en llegar al macabro escenario. Ellos detienen a Pablo y lo interrogan. Pablo no sabe de qué se le acusa y no solicita un abogado, pero el interrogatorio es grabado. La cinta nunca apareció. Los detectives imprimieron la captura del vídeo del asalto de Miramar en la que uno de los asesinos se descubre el rostro. Encontrar un testigo se antojaba fundamental. No escatimaron en tretas.

Simão Cayatte como Charles Bennet. Se trata de uno de los detectives que, junto a su compañero Gentile, realizaron el primer interrogatorio a Pablo. La falta de sospechosos durante las semanas siguientes al triple asesinato y la identificación irregular de la madre de Pablo, convencen a Bennet de su culpabilidad y le impulsan a hacer todo lo posible para que se acuse a Ibar formalmente.

Nick Devlin como Benjamin Waxma, el actual abogado de Pablo. “Siento una presión tremenda. Me veo como algo más que un abogado. Y llevo con esta presión sobre los hombros unos 10 años”. “Defender la vida de alguien es una responsabilidad tremenda. Hay momentos en los que es abrumador. Inevitablemente estoy emocionalmente implicado en este caso. No hay nada que quiera más que ganar el caso de Pablo. Pero sé que solo con mi deseo es insuficiente. Tengo que hacer mi trabajo lo mejor posible y centrar toda mi atención y concentración en esto”.

Eric Goode como Mike Rowland, el fiscal, era un viejo conocido del Tribunal del Condado de Broward y famoso por su dureza. Rowland ofreció a Pablo un trato: si se declaraba culpable, retiraba la petición de condena de muerte para convertirla en cadena perpetua. Pablo se negó. Le dijo que era inocente, que no iba a cumplir ninguna condena.

Ben Temple como Clay Monroe, primer abogado de Pablo. El 11 de enero de 1999 arrancó el segundo juicio. Lo que Pablo se encuentra es una caricatura de un abogado: Clay Monroe llegaba a las sesiones empapado en sudor y descentrado, y le llegó a confesar a Pablo que estaba enganchado a los ansiolíticos. La mañana en la que Pablo entró en la corte para la selección de jurado, vio cómo Monroe salía de la misma instancia esposado. La noche anterior había sido detenido por supuesto maltrato a su mujer, que, embarazada de tres meses y enganchada a varias sustancias, se había escapado del centro donde estaba internada para acudir a una fiesta. Pablo lo vio claro: “No hay ninguna forma de que pueda ganar”. Años después, antes de fallecer de cáncer, Monroe admitió por escrito que durante el juicio de Pablo no estaba en condiciones físicas ni psíquicas de llevar a cabo la defensa.

EQUIPO CREATIVO

Creación: Ramón Campos, Gema R. Neira, Diego Sotelo

Producción ejecutiva: Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés

Dirección: Carlos Marqués-Marcet

Guion: Ramón Campos, Gema R. Neira, Diego Sotelo, David Moreno, Andrés M. Koppel, Carlos López, Fran Navarro

Edición: Óscar de Gispert, Javier Laffaille

Cinematografía: Jacobo Martínez

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “EN EL CORREDOR DE LA MUERTE”?

“En el corredor de la muerte” se estrenará el viernes 13 de septiembre a través de Movistar+. En agosto de 2019, se anunció que la serie será proyectada antes de su estreno en el FesTVal el 4 de septiembre de 2019.