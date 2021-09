“Ok, three, two, one. Let’s jam!” Conocido por los aficionados al anime como una de las mayores historias de ciencia ficción; “Cowboy Bebop” se alista a su llegada a audiencias internacionales por medio de una versión de acción real producida por Netflix. El servicio de streaming aprovechó el evento Tulum para revelar la secuencia de apertura de la serie.

Se trata del video que aparecerá antes de cada episodio y es una recreación de la secuencia clásica del anime, con la música de Yoko Kanno y una edición llena de color.

A manera de comparación, esta es la versión original:

Más sobre “Cowboy Bebop”

Creada originalmente por el estudio de animación Sunrise, el anime “Cowboy Bebop” sigue a los cazarrecompensas Spike, Jet Black y Faye Valentine; quienes tienen un pasado marcado por la violencia. Ellos viajan por el sistema solar en busca de criminales y los ponen a disposición de la Inter-solar System Police.

En el mundo de “Cowboy Bebop”, la Tierra es un paraje deshabitado tras un accidente con el sistema de teletransporte. Así, los humanos habitan colonias dispuestas en el planeta Marte, algunas lunas de Júpiter y Saturno; así como el planeta enano Plutón (que es una colonia penitenciaria). Esta sociedad está lejos de ser idílica y se caracteriza por una fuerte presencia de sindicatos del crimen.

En la versión de Netflix se cuenta con la participación de actores como John Cho (”Harold & Kumar”), Daniella Pineda (”Jurassic World: Fallen Kingdom”), Mustafa Shakir (”Luke Cage”), Alex Hassell (”The Isle”) y Elena Satine (”The Gifted”).

