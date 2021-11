Conforme a los criterios de Saber más

El 2021 ha sido un gran año para las historias de ciencia ficción, con estrenos como “Dune”, “Foundation” y, próximamente, el esperado regreso de la franquicia “The Matrix” con “Resurrections”. Pero una salida que no ha recibido la atención merecida es el remake ‘live-action’ de una de las más famosas historias de ciencia ficción japonesas, “Cowboy Bebop”, que Netflix estrenará este mes. A semanas de la salida te decimos todo lo que tienes que saber de esta serie de culto para disfrutarla este 19 de noviembre a las 3:00 a.m.

¿Qué es “Cowboy Bebop”?

Lanzada en 1998, la serie original está ambientada en el año 2071 y muestra un futuro donde la humanidad ha colonizado la mayoría de planetas del sistema solar, mientras que la Tierra ha quedado casi inhabilitada tras un accidente con tecnología del hiperespacio.

Con la humanidad tan dispersa, el crimen está a la alza y poderosas organizaciones criminales han aparecido para llenar los vacíos de poder. En respuesta, las autoridades han legalizado la profesión de cazarrecompensas, coloquialmente llamados ‘cowboys’ (vaqueros), al ser sucesores espirituales de este tipo de protagonistas del género western.

La historia gira en torno a la tripulación del Bebop, quienes se ganan la vida persiguiendo a los peores criminales que pueden encontrar. Aunque pronto descubrirán que no pueden escapar de su pasado.

Del anime al live-action

La versión ‘live-action’ mantiene la misma premisa, aunque adaptada a tiempos más modernos tomando en cuenta las dos décadas desde que salió el anime original. En primer lugar, si bien el anime contaba con 26 episodios de aproximadamente 30 minutos, Netflix estrenará 10 capítulos de una hora de duración en noviembre, con una segunda parte ya planeada aunque aún no confirmada.

En cuanto a que tan fielmente seguirá la historia original, André Nemec (“Life on Mars”, “Teenage Mutant Ninja Turtles”), uno ‘showrunner’ de la serie, señaló que considera la serie más una expansión del canon de “Cowboy Bebop” que un ‘remake’ cuadro por cuadro. Aún así, los tráilers han adelantado que veremos muchas vistas que resultan familiares para los fans del trabajo original, en particular cuestiones como vestuario.

Además de Nemec, la adaptación de “Cowboy Bebop” cuenta como el otro showrunner a Jeff Pinkner (“Venom”, “Fringe”) y con Christopher Yost (“Thor: The Dark World”, “Thor: Ragnarok”) a cargo del guion.

Shinichirō Watanabe, el director del anime original, también trabaja con la producción como consultor, mientras que la música vuelve a estar a cargo de de la gran Yoko Kanno, legendaria por su trabajo en “Macross Plus”, “Wolf’s Rain”, “Ghost in the Shell: Stand Alone Complex” y muchos otros.

¿Quiénes son los protagonistas?

La popularidad de “Cowboy Bebop” recae en gran parte en sus protagonistas, la tripulación del Bebop, inicialmente conformada por el expolicía Jet Black y el excriminal Spike Spiegel. A lo largo de la serie se unirán otros a su grupo como la astuta Faye Valentine y Ein, un corgi genéticamente modificado para ser más inteligente que un humano. Aquí el perfil de cada personaje.

La tripulación del Bebop conformada (de izquierda a derecha) Faye Valentine (Daniella Pineda), Spike Spiegel (John Cho) y Jet Black (Mustafa Shakir). (Foto: NICOLA DOVE/NETFLIX © 2021)

Spike Spiegel (John Cho): Un increíblemente genial cazador de recompensas con una sonrisa mortal, ingenio irónico y estilo de sobra. Viaja por el sistema solar con su compañero expolicía, Jet, siguiendo los botines más peligrosos con una combinación de encanto, carisma y el mortal Jeet June Do.

Detrás de su despreocupada apariencia, Spike es alguien atormentado por su pasado como un sicario de una organización criminal llamada el Síndicato, un pasado que no quiere quedar en el olvido.

Jet Black (Mustafa Shakir): El capitán del Bebop, Black era uno de los pocos policías honestos del sistema solar, antes de que una traición le arrebató todo lo que amaba, obligándole a llevar una vida de vagabundo como cazador de recompensas para poner comida en la mesa. Jet también es un entusiasta empedernido del jazz.

Faye Valentine (Daniella Pineda): Audaz, descarada e impredecible, Faye Valentine es una caza recompensas que utiliza su inteligencia y no su fuerza bruta para conseguir sus objetivos. Pero debajo de su apariencia dura se encuentra una mujer sensible, traída a un mundo que todavía le es extraño luego de perder su memoria después de estar años congelada criogénicamente.

Ein (interpretado por los actores caninos Charlie y Harry): Un corgi galés de Pembroke que ha sido experimentado para tener una inteligencia superior a la de un canino común, Ein es la ‘mascota’ del Bebop, aunque en ocasiones demuestra una sabiduría mayor a sus acompañantes humanos.

Ein es interpretado por dos actores caninos llamados Harry y Charlie. (Foto: Netflix)

Fuera de la tripulación del Bebop, hay otros dos personajes que toman un papel central en la narrativa.

Vicious (Alex Hassell): El compañero convertido en rival de Spike durante sus días como parte del Síndicato. Un lío de faldas, así como su increíble sed de sangre, hace que ambos tengan una mortal enemistad.

Julia (Elena Satine): Una misteriosa mujer del pasado de Spike, cuyo amor es la razón de su enemistad con Vicious.

Conocedores de “Cowboy Bebop” notarán que Ed - o Edward Wong Hau Pepelu Tivrusky IV- no es mencionada en la serie, ni tampoco que actor la interpretará o si incluso aparecerá en la primera temporada, secreto que Netflix ha querido guardar en la mayor reserva. Una andrógina niña con una gran habilidad con las computadoras, Ed se une a la tripulación del Bebop en el noveno episodio de la serie original, lugar que mantiene por casi la totalidad de la serie.

El duelo entre Vicious (Alex Hassell) y Spike (John Cho). (Foto: GEOFFREY SHORT/NETFLIX © 2021)

¡Quiero ver “Cowboy Bebop” ahora! ¿Qué hago?

A menos que tengas una máquina del tiempo o una cápsula criogénica, no creo que podamos ayudarte y tendrás que esperar al 19 de noviembre. Sin embargo, puedes ver el anime original ahora también en Netflix. Desafortunadamente no pudimos encontrar un servicio de streaming dónde ver la película de la serie, titulada “Cowboy Bebop: Knockin’ on Heaven’s Door” (2001), pero la recomendamos enfáticamente al lector si puede encontrar una forma legal de verla.

Si lo que quieres es saciar tu hambre por buenas historias de ciencia ficción, recomendamos series como “The Expanse” (Prime Video) que tiene una escala similar o “The Mandalorian” (Disney+), una serie de otro cazarrecompensas ambientada en el Universo de Star Wars.

VIDEO RECOMENDADO

Saltar Intro |"Ejército de ladrones". (Fuente: Netflix)