Hubo una época en la que llevar al cine novelas para adolescentes parecía negocio redondo. Tras las ocho de “Harry Potter” llegaron las cuatro de “Los Juegos del hambre”, “Maze Runner”, “Divergente” y, en algún lugar entre estas historias también aterrizó “Percy Jackson”, que para variar no alcanzó siquiera a tener una trilogía; se quedó apenas en la segunda película. Pero la historia del personaje continuó en los libros y, 10 años después de la última aventura de la saga en la pantalla, surge una nueva oportunidad para los personajes. No como una cinta, sí como una serie para streaming.

Bajo el nombre de “Percy Jackson y los Dioses del Olimpo”, la historia sigue a Percy Jackson (Walker Scobell), que acaba de descubrir que es un semidiós hijo de Poseidón, el Dios del Mar en la antigua Grecia. Para su protección llega al Campamento Mestizo, donde viven semidioses adolescentes de todo el mundo. Mientras busca ganar notoriedad como un “héroe”, el protagonista tendrá que resolver sus propios problemas, incluyendo encontrar el Rayo Maestro, poderosa arma del dios Zeus, aventura en la que necesitará ayuda de sus amigos, la semidiosa Annabeth Chase (Leah Sava Jeffries) y el sátiro Grover Underwood (Aryan Simhadri). La primera temporada adaptará el libro “El ladrón del rayo”.

Se trata de una serie no conectada a las películas que empieza todo desde cero, con nuevos actores, nuevos escritores y, en general, nada que se vincule al pasado audiovisual. “No es secreto, y he sido muy abierto en que nunca vi las películas; leí los guiones y supe de inmediato que si las veía me romperían el corazón”, contó a El Comercio Rick Riordan, escritor de las novelas y productor ejecutivo de la serie de televisión. “Como adaptaciones son terribles y esto (la serie) necesitaba ser una adaptación que los fans del libro acepten, pero también que funcione para los espectadores que nunca leyeron los libros. Creo que lo hicimos bien esta vez”, sostuvo el autor.

“Siempre hay muchos desafíos con cualquier adaptación, tomar algo que fue hecho de una manera y convertirlo en algo más”, sostiene Riordan sobre esta serie. “Creo que el mayor desafío para mí fue tomar una historia contada en la propia voz de Percy, narración de primera persona, y convertirla en la adaptación a la pantalla donde no estamos en la cabeza de Percy todo el tiempo, sino que vemos la historia de distintos puntos de vista”, agregó.

¿Por qué esta saga ha tenido tanto éxito? Según Riordan, es por tratarse de una “historia personal sobre descubrir que las diferencias pueden ser fortalezas y que es posible ir por la vida, y que te vaya bien, incluso si no sientes que eres un héroe”. En los libros esto podría relacionarse con los semidioses, que en su mayoría viven con síndrome de déficit de atención, dislexia y tienen problemas para encajar en el mundo. Por su parte, Becky Riordan, esposa del autor y también productora ejecutiva cree que la saga “entiende” a sus fans y que estos lo saben.

La serie contará con actores destacados, donde se incluyen Lin-Manuel Miranda (“Hamilton”, “In The Heights”) como Hermes, el dios mensajero; el luchador de la WWE Adam Copeland, más conocido como ‘Edge’, en el papel de Ares, dios de la guerra; así como el recientemente fallecido Lance Reddick en su rol final, quien será Zeus, rey de los Dioses.

El mito dice que cuando Pandora abrió su caja, salieron de allí todos los males del mundo. Solo quedó adentro la esperanza para sobrellevar tales malestares. Esperanza es lo que le queda a los fans de esta historia, que todavía no confirma una segunda temporada. La decisión de si continúa o no está en los caprichos de Disney, que no es un dios, pero que hace y deshace en su reino.