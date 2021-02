Conforme a los criterios de Saber más

Hay que ser claros con algo: la películas de la saga “Crepúsculo” generan opiniones divididas. Por un lado están aquellos que aman la película hasta el día de hoy. Por otro, aquellos que la desprecian por encajar en ese típico cliché de triángulo amoroso que, además, cuenta con vampiros y hombres lobos. Pero, algunos, tenemos presente a la saga como un recuerdo nostálgico de la adolescencia y reconocemos las cosas buenas que tuvo como, por ejemplo, la banda sonora de las cuatro entregas.

Recientemente Netflix las agregó a su catálogo y en el poco tiempo que llevan disponible han logrado posicionarse como parte del ‘ránking’ de las 10 más populares de la plataforma de streaming en el país.

Como decíamos, una de las mejores cosas de los filmes “Crepúsculo”, “Luna Nueva”, “Eclipse”, “Amanecer. Parte 1″ y “Amanecer. Parte 2″ es la banda sonora. Ahí encontramos a bandas conocidas como Linkin Park, Muse e incluso Vampire Weekend. También hay temas de artistas como la cantautora St. Vincent y el vocalista y compositor principal de Radiohead, Thom Yorke. Por eso, presentamos una lista de 10 temas que, probablemente, te convencerá de lo que aquí proponemos.

CREPÚSCULO

‘Supermassive Black Hole’ - Muse

Esta es, sin duda, una de las mejores canciones en esta película. Fue lanzada por la banda inglesa de rock alternativo Muse, y forma parte del álbum Black Holes and Revelations (2006). Acompaña a la perfección la escena donde la familia Cullen, quienes son vampiros, invitan a Bella a verlos jugar un increíble partido de béisbol. La fuerza de las guitarras y de la voz de Matt Bellamy queda perfecto con el poder que muestran los vampiros en sus jugadas.

‘Leave Out All The Rest’ - Linkin Park

Explorando un lado más melancólico, muy característico de la hsitoria que une a Edward y Bella, tenemos este tema de la banda californiana de rock alternativo y new metal Linkin Park. En la voz está Chester Bennington (1976-2017), quien le otorga dimensiones de tristeza y soledad , como si estuviera arrepentido y buscara empezar de nuevo. La canción forma parte del tercer álbum del grupo, titulado Minutes to Midnight.

LUNA NUEVA

‘Hearing Damage’ - Thom Yorke

Este tema marca la persecución que dan los hombres lobo y los vampiros, cada uno en su territorio, a Victoria, una villana que busca venganza por sucesos ocurridos en la primera entrega. La canción, compuesta e interpretada por el vocalista de Radiohead Thom Yorke, combina sintetizadores, voces graves y coros suaves y agudos que dan un aura mística y perfecta para la escena.

‘Meet Me On The Equinox’ - Death Cab for Cutie

Esta canción es el primer single del ‘soundtrack’ de “Luna Nueva” y es de la banda norteamericana de indie rock Death Cab for Cutie. Según el cantante, Ben Gibbard, la letra habla sobre “encontrarse con la otra persona en el medio, porque la vida es muy corta, porque solo hay un pequeño periodo de tiempo para conectar de verdad con las personas y es importante reconocerlo”. Es, probablemente, un guiño a la historia de Edward y Bella, que en esta entrega lidian con la separación.

ECLIPSE

‘Chop and Change’ - The Black Keys

Los sonidos pesados al inicio, la melodía que sugiere peligro y la voz rasposa y característica de Dan Auerbach, voz y guitarra de The Black Keys, son una combinación perfecta plasmada en este tema. La banda de rock estadounidense nos adentra en una de las primeras escenas de “Eclipse”, que muestran a una de las villanas de la historia, Victoria, tramando un plan para acabar con Bella.

‘Jonathan Low’ - Vampire Weekend

A pesar de las críticas y cuestionamientos que recibió Vampire Weekend por anunciar que participarían en esta banda sonora, cuando el público escuchó el producto final quedaron callados. Los neoyorquinos lograron capturar esa onda tranquila y fresca que se muestra en las escenas donde Bella comparte tiempo con Jacob, un hombre lobo, y convertirlas en música.

AMANECER: PARTE 1

‘Flightless Bird, American Mouth’ - Iron & Wine

Al hablar de una saga que explora el romance juvenil, es inevitable no incluir una canción que exprese precisamente eso. Si bien esta canción también forma parte de “Crepúsculo”, presentamos esta versión especial que se grabó para acompañar la boda de Bella y Edward. El sonido del piano, acompañado por la melodiosa y suave de Iron & Wine (nombre artístico del músico Samuel Ervin Beam), invitan a vivir la parte más dulce y llena de añoranza que tiene la película.

‘Sister Rosetta’ - Noisettes

Desprendiéndose un poco de la tranquilidad de la canción anterior, la banda inglesa Noisettes nos comparte un tema más movido, que, incluso, parece coquetear con el rock de los años 70. La voz de Shingai Shoniwa es sexy, provocativa y llena de expectativa y fuerza, lo que calza a la perfección con la escena que acompaña: los momentos previos a la noche de bodas, cuando Bella se alista para encontrarse con Edward.

AMANECER: PARTE 2

‘The Antidote’ - St. Vincent

Anne Erin Clark, conocida como St. Vincent, es una cantautora y multiinstrumentista estadounidense que compuso e interpretó este tema para la última entrega de la saga. Con el sonido de guitarras distorsionadas, pero potentes, y con una voz suave pero estimulante, St. Vicent musicaliza la escena donde Bella hace uso de su fuerza extrema como nueva vampiro y, de paso, compite con uno de los Cullen para demostrar su poder.

‘Where I Come From’ - Passion Pit

En esta entrega, Bella descubre el mundo como un vampiro recién convertido. Todo parece nuevo, emocionante y atractivo, y la canción de la banda de indie pop Passion Pit así lo demuestra. La voz aguda y melodiosa de Michael Angelakos, acompañada por una guitarra con estilo folk, guía las escenas donde Bella se reconoce, pero el uso de un sintetizador sacuden esa calma y la reemplazan por la emoción de descubrir sus poderes como vampiro.

