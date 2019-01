"Criminal Minds", temporada 15: ¿por qué no habrá más capítulos de la serie de CBS?

“Criminal Minds” ("Mentes criminales" en español) es una serie de CBS que muestra el trabajo de los miembros del equipo de Unidad de Análisis de Conducta (BAU por sus siglas en inglés) del FBI, un grupo de investigadores de diversas ramas de la criminología que se dedica a hacer análisis psicológicos y criminológicos a criminales para facilitar su captura. Aunque la cadena renovó el drama criminológico para una temporada 15, también anunció que será la última del show.

La serie creada por Jeff Davis es uno de los dramas de televisión más larga duración en la actualidad. Su décimo cuarta temporada comenzó con el episodio 300 y con dos miembros de la BAU capturados por el líder de culto Benjamin Merva (Michael Hogan). El final de la penúltima entrega se emitirá el miércoles 6 de febrero y como la showrunner Erica Messer dijo a TVLine, será "uno de los más grandes (finales de la serie). Obviamente tenemos a nuestro chico malo de la semana, pero también hay cosas buenas en la vida, como casarse con Rossi y ... todo tipo de cosas en el medio".

"No quiero adelantar mucho, porque quiero que esto sea un paseo para todos. Pero va a ser un episodio que hay que ver, seguro. Se transmite el 6 de febrero y luego la gente no nos verá por un tiempo, por lo que no querrán perderse la boda de Rossi ... y todo lo que conduce a ella", agregó Messer sobre el final de la décimo cuarta temporada de “Criminal Minds”.

Al concluir su temporada final, “Criminal Minds” habrá emitido 324 episodios, lo que la convertirá en una de las 20 series estadounidense más largas de todos los tiempos. Específicamente, es la 18° serie de horario estelar de Estados Unidos con secuencias de comandos más antiguas, después de shows como "NCIS", "ER" y "Ley y Orden y Law and Order: Special Victim’s Unit".

¿POR QUÉ NO HABRÁ MÁS EPISODIOS DE “CRIMINAL MINDS”?

CBS y el equipo de “Criminal Minds” no han revelado por qué ponen fin a la serie después de 15 años. Pero Erica Messer comentó a TVLine que la noticia “es realmente agridulce, pero estoy muy agradecida con CBS por darnos este aviso".

"Creo que uno de mis mayores temores siempre fue: 'Oh, hombre, ¿qué pasa si no lo sabemos?', y luego simplemente no regresa el show. Pero respetan esta serie y al elenco, equipo y fanáticos lo suficiente como para terminar esto correctamente", explicó.

Según Deadline, "la decisión de la temporada final se tomó a fines del otoño, cuando Erica Messer, productora ejecutiva / showrunner de "Criminal Minds", estaba pensando las historias para los episodios finales de la temporada 14 y buscaba orientación sobre si hacer que el final de la temporada fuera una conclusión".

"Todas las partes involucradas, CBS, ABC Studios y CBS TV Studios, se reunieron y decidieron extender la serie para darle un final adecuado". Amy Reisenbach, vicepresidenta ejecutiva de programas actuales de CBS, dijo sobre el show: “es el éxito por excelencia de CBS. Estamos muy orgullosos de haberlo transmitido. Ha sido exitoso no solo en el aire sino en línea, a nivel internacional para ABC (Studios)".

¿QUÉ SUCEDERÁ EN LA TEMPORADA 15 DE “CRIMINAL MINDS”?

La décimo quinta y última temporada de “Criminal Minds” incluirá “un chico malo que nos encontramos hacia el final de la temporada 14, que será nuestro principal enfoque en la temporada 15”, reveló Messer. Además, ella cree que este personaje será "un adversario digno" para el BAU durante esta entrega final.

Asimismo, para la temporada final se mostrarán "un par de historias personales que podrían sorprender a las personas. Ciertamente, siento que los fanáticos estarán completamente alterados".

Por lo pronto, por tratarse de la última temporada de la serie, algunos fans creen que podría ser la ocasión para el retorno de Thomas Gibson como Aaron Hotchner, aunque eso parece complicado, debido a que el actor fue despedido por haber agredido al escritor y productor ejecutivo Virgil Williams. Caso contrario es el de Shemar Moore, quien sí tiene las puertas abiertas para reaparecer como Derek Morgan para el último adiós de "Criminal Minds".

Sobre este tópico, el regreso de personajes, Messer aclaró que "lo que me encantaría es honrar la historia de la serie de alguna manera que sea satisfactoria para todos nosotros, y no sé exactamente qué será eso"-



"Al cerrar el capítulo de la serie, quiero estar seguro de que estamos honrando a todas las personas que estuvieron aquí y las vidas que hemos involucrado durante tanto tiempo", refirió sin comprometerse con un hipotético retorno de Gibson.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 15 DE “CRIMINAL MINDS”?

La décimo quinta temporada de “Criminal Minds”, de 10 episodios, se estrenará en otoño (primavera, en Sudamérica) de 2019.