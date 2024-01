La presencia contemporánea de Nueva York en la cultura popular es basta por novelas, películas, series. ¿Pero qué hay de Londres? La “capital” del mundo del siglo XIX también ha tenido una historia vibrante; ficciones sobre ella no faltan, usualmente con un aire de inquietante misterio. “Londres es quien queríamos que sea, un personaje cargado”, contó a El Comercio el guionista Paul Rutman, cocreador de la nueva serie “Criminal Record” (Apple TV+), que se sitúa en la ciudad, cuyas particularidades hacen de esta serie algo que no podría ocurrir en ningún otro lado.

“Criminal Record” sigue a la sargento detective June Lenker (Cush Jumbo), quien entra en contacto con una mujer que asegura estar en peligro, denuncia que alguien la persigue con intención asesina. En su investigación la policía entra en contacto con el inspector jefe Daniel Hegarty (Peter Capaldi), un hombre adusto que trabaja activamente para pararle los pies. ¿El motivo? No está claro, pero hay indicios de que el caso se relaciona con una investigación de violencia familiar que la justicia cerró 12 años atrás.

“Creo que estábamos muy interesados en hacer un thriller, era un género que amamos y que hemos hecho antes. Queríamos hacer algo que pueda apuntar a una mayor historia, a un tema más universal”, contó la otra creadora de la serie, Elaine Collins, quien dicho sea de paso es esposa del protagonista y también productor, Capaldi, conocido mundialmente por haber protagonizado la serie de ciencia ficción “Doctor Who” por tres temporadas.

“Ellos son personajes con cicatrices, que cambian mientras la historia se desarrolla, a oposición de lo que usualmente ves en dramas policiales: al final de la serie, de la semana, los personajes vuelven a ser quienes eran. Eso no pasa con nosotros, nos estamos moviendo a través del espacio y el tiempo, nos estamos desarrollando”, aseguró Capaldi, con ese tono de juez que sentencia, como si cada palabra que sale de su boca fuera lo más importante de la vida. Tiene razón, pues en “Criminal Record” no hay ‘villano de la semana’, es una trama continua donde los protagonistas, en ambos lados del espectro moral, se enfrentan a retos.

Por su parte, Cush Jumbo cuenta que la relación entre su personaje y el de Capaldi es complicada, más aún tratándose de una historia que mira los aspectos humanos del mundo. “Supongo que una de las cosas más inusuales de la relación en la serie es que es difícil de describir, porque no son un dúo policial, sino que terminan trabajando juntos en cierto modo, pero constantemente tratan de adivinar a dónde se dirige el otro”. Capaldi en cambio usó un tono críptico para hablar de la relación: “Yo creo que el destino los ha unido y el destino, en la mente de Hegarty, es una cosa oscura. Así que la llegada de June le señala que habrá conflicto. Y el hecho de que ella quiera excavar en el pasado de él no es bienvenido, pero también significa que las cosas podrían llegar a un punto crítico”. Un juego del gato y el ratón donde las víctimas son reales, donde las acciones tienen consecuencias.

