“Avengers: Endgame” (Marvel) mostró que es posible adaptar un evento con múltiples superhéroes a la pantalla grande, pero de manera justificada, no solo para complacer al espectador. En “Crisis on Infinite Earths” (DC), crossover de series del canal The CW, ocurre todo lo contrario al revolcarse en el exceso. Y por eso fue genial.

►Ezra Miller desata la locura al aparecer como Flash en nuevo episodio de “Crisis en Tierras Infinitas”

Previamente en “Crisis”: El alma de Green Arrow (Stephen Amell) fue al Purgatorio, donde se convirtió en Spectre, un ser de habilidades místicas que tendrá un rol en la batalla final. Mientras tanto, el Antimonitor destruyó todos los universos y solo quedan los siete ‘Paragons’, que son los únicos héroes vivos.

En el cuarto episodio del crossover Supergirl (Melissa Benoist), The Flash (Grant Gustin), Ryan Choi (Osric Chau), Lex Luthor (Jon Cryer), Batwoman (Ruby Rose), J’onn J’onzz (David Harewood), Sara (Caity Lotz) y Green Arrow—lo sé, demasiados héroes; característica que este universo ha heredado de su contraparte del cómic— tienen un plan para vencer al Antimonitor. Como el presupuesto de la serie es limitado, este plan lleva a los héroes a locaciones ya conocidas para revivir ciertos momentos del pasado; de modo que los personajes aprenden una lección.

También apareció Ezra Miller como el Flash de las películas de DC. Estuvo solo un minuto y medio y no aportó nada a la trama... pero no me importa. En estas series el sentimiento siempre ha prevalecido ante la lógica.

En la recta final del capítulo todos los héroes luchan contra el Antimonitor en una pelea olvidable. Lo que de verdad importa ocurre después: la muerte “definitiva” de Oliver Queen. En las series de The CW nadie permanece muerto mucho tiempo, menos aún cuando a la serie del actor, “Arrow”, le quedan dos episodios y antes del final sería un despropósito acabarla sin el protagonista. Además, claro, que este “cierre” para Oliver Queen se siente incompleto.

Lo bueno se hizo esperar

El quinto y último episodio de “Crisis” tuvo como estrellas al elenco de “Legends of Tomorrow”, la serie de DC que mejor representa el espíritu de cualquier cómic de superhéroes: entretener a toda costa. No por nada el capítulo fue escrito por Keto Shimizu y Ubah Mohamed, quienes han trabajado en decenas de episodios de esta serie cargada de humor. La efectividad del capítulo es por el humor compacto de “Legends”, la más sólida entre las series de superhéroes del canal.

El episodio, que también marca el inicio de “Legends” temporada 5, está repleto de bromas referentes a temporadas previas, incluyendo a Beebo, el Dios de la Guerra; cuya aparición y el accionar de los personajes (como el inapropiado selfie de Ray Palmer) ofrece el necesario alivio cómico luego de cuatro episodios de momentos graves.

De izquierda a derecha Flash (Grant Gustin), Atom (Brandon Routh) y Supergirl (Melissa Benoist). Al fondo, Beebo, el Dios de la Guerra. Foto: Warner Bros.

Lex Luthor como ganador del Premio Nobel de la Paz, el establecimiento de Tierra Prima, el nuevo mundo que combina los universos de Supergirl, Black Lightning y Flash, la Liga de la Justicia, la promesa de los Gemelos Fantásticos, la aparición de Marv Wolfman (escritor del “Crisis” original en los años 80), e incluso reivindicaciones a favor de la El final de “Crisis on Infinite Earths” es, también, una carta de amor a estos personajes que seguirán vivos en la TV o el cine cuando sus espectadores actuales hayan muerto.

En algún momento estos crossovers donde el Multiverso corre peligro dejarán de captar el mismo nivel de interés. Mientras tanto, aún tienen la suficiente frescura para justificar su existencia. Son el equivalente televisivo a la caja de juguetes donde cada muñeco puede hacer cualquier cosa. Y si ellos no pueden, alguien más (Marvel) lo hará.

Dato

“Crisis on Infinte Earths” llegará a Latinoamérica el 23 y 30 de enero por Warner Channel.

►“Crisis on Infinite Earths”: Lucifer, de Netflix, sorprende a todos con su aparición en el crossover

►“Crisis on Infinite Earths” prueba que DC supera a Marvel... al menos en TV

►¿Por qué el Lex Luthor de “Smallville” no participará en “Crisis on Infinite Earths”?