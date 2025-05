Encarnó a Simón Bolívar cabalgando sueños de libertad, a José Olaya entregando su voz al silencio, a Moctezuma frente al fin de un imperio y a Túpac Amaru con la furia viva de los Andes. Ahora, Cristhian Esquivel se sumerge en la memoria del general José de La Mar. Bajo la dirección de Jorge Sanjinés, el actor se lanza una vez más al vértigo del pasado, en la serie “Personajes y momentos memorables históricos en el transcurso de Bicentenario de Bolivia“.

“Poder interpretar personajes como esos es muy enriquecedor”, señala Esquivel. “Debido a que el año pasado estuve muy presente en las conmemoraciones de las batallas heroicas de Junín y Ayacucho, la Fundación Grupo Ukamau me invitó a participar en el casting de esta ambiciosa serie sobre momentos trascendentales en la formación de Bolivia como nación”, explica.

La serie está compuesta por cinco capítulos, y el primero lleva por título “¡Viva la patria!”, centrado en la batalla de Ayacucho. Bajo el mando de los generales Antonio José de Sucre, José de La Mar y otros líderes independentistas, las tropas patriotas derrotaron al ejército realista del Virrey La Serna, marcando el fin del dominio español en Sudamérica.

Cristhian Esquivel en el rol del mariscal José de La Mar. (Foto: Brayan Diego Choque Crispín)

“Yo participo en ese primer capítulo, en el que se revive el desenlace de la batalla de Ayacucho”, cuenta Esquivel. El episodio no solo narra la victoria en el campo de batalla, sino también lo que vino después: la firma de la capitulación, el fin del virreinato y el inicio de una nueva era.

Cristhian Esquivel, durante las grabaciones de serie por el bicentenario de Bolivia. (Foto: Brayan Diego Choque Crispín)

Arte con propósito

Esquivel transita, actualmente, una etapa de madurez artística en la que prioriza la calidad sobre la exposición. Ya no acepta cualquier papel: elige con cuidado aquellos proyectos que lo desafían, que lo transforman, que tienen algo que decir. Está convencido de que el arte tiene una función social, y que su trabajo como actor debe contribuir a ello.

“Estoy en una etapa en la que elijo los proyectos en los que voy a estar. Busco que me nutran, me sirvan, me enriquezcan”, afirma.

“Me ofrecieron participar en series actuales de televisión nacional, pero no acepté porque siento que quiero hacer personajes que tengan potencia, majestuosidad, que sean trascendentales, que dejen huella. Uno como artista tiene que tratar, a través de su arte, poder mejorar la sociedad”.

Ese compromiso se refleja en su agenda actual. Esquivel participa en la película “Chavín de Huántar: El rescate del siglo”, dirigida por el español Diego de León, que retrata la histórica operación de rescate de rehenes en Lima, considerada una de las más exitosas del mundo.

Y mientras conmemora el pasado reciente, también se prepara para rendir homenaje a otro personaje preponderante de nuestra historia: José Faustino Sánchez Carrión. En junio de este año, cuando se cumplan 200 años de la muerte del precursor independentista, Esquivel se embarcará en una nueva interpretación para recordarlo.

“Él escribe la primera constitución del Perú. Junto a Bolívar funda la Universidad de Trujillo. Su legado es transformador. La siguiente propuesta será él, por el bicentenario de su fallecimiento”, remarca el actor.