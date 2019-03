"Critters: A New Binge": fecha de estreno, tráiler, historia y todo sobre la serie de terror

Vuelven los critters. Estas criaturas llegaron a la pantalla grande a finales de los años 80 para convertirse en una da las sagas de culto más extrañas de la historia. Ahora, los pequeños monstruos volverán, aunque a la pantalla chica en una nueva serie de televisión.

La saga de terror, ciencia ficción y comedia creada por New Line Cinema llegará en marzo en exclusiva a Shudder, el servicio de transmisión de terror de AMC Networks. Esta adquirió los derechos exclusivos de la franquicia para crear "Critters: A New Binge".



Conoce aquí toda la información que se tiene sobre esta serie de televisión y el regreso de estas criaturas del espacio. Se sabe que este show no será un remake de la franquicia, sino que continuará en el mismo universo que las anteriores cuatro películas.

Historia de "Critters: A New Binge"

Como ya se mencionó anteriormente, esta serie de televisión planea convertirse en una comedia de terror con los critters como protagonistas. Ellos llegaron a la Tierra con una misión secreta y se comerán a cualquiera que se ponga en su camino.

Peter Gigardi, vicepresidente ejecutivo de Blue Ribbon Content y vicepresidente ejecutivo de Programación Alternativa de Warner Bros. Animation, comentó lo siguiente sobre la próxima serie de televisión:

"Han pasado más de 30 años desde que los xritters llegaron por primera vez a la pantalla grande y estamos muy orgullosos de traer nuevamente esta clásica franquicia de culto para los fans. Shudder es la plataforma perfecta para esta temible y divertida nueva versión de la amenaza extraterrestre favorita de todos. Estamos comprometidos a entregar a los miembros de Shudder el mejor contenido de terror disponible y esta vez vienen acompañados de risas", comentó Gigardi.

Por lo que se puede observar en el tráiler oficial y su póster revelado, la historia tendrá nuevos personajes principales, pero la trama será prácticamente la misma: un par de caza recompensas son enviados a la Tierra para capturar a los Critters, unos pequeños alienígenas que tienen una misión secreta en la Tierra.

Póster oficial de "Critters: A New Binge" (Foto: Shudder) Critters: A New Binge: fecha de estreno, tráiler, historia, actores y personajes de la serie de terror (Foto: Shudder)

Personajes y actores de Critters: A New Binge

Naiah Cummins – Oficial de escritorio

Stephi Chin-Salvo - Dana

Corrina Conlan - Madre

Daphne Hoskins – Niña pequeña

Joey Morgan - Christopher

Jocelyn Panton - Ellen Henderson

Kirsten Robek - Veronica

Sean Owen Roberts - Diputado Jackson

Christian Sloan - Holt

Andy Thompson – Hombre del viaje compartido

Alison Wandzura - Sheriff Miller

Tráiler de "Critters: A New Binge"

Fecha de estreno de Critters: A New Binge

La serie de televisión "Critters: A New Binge" llegará a Shudder el próximo 21 de marzo del 2019.



Aún no hay una fecha de estreno para los países donde no funciona este servicio de streaming.