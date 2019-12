Aunque la primera mitad de la décimo sexta temporada de “Grey’s Anatomy” ya se estrenó en Estados Unidos, los mexicanos aún siguen esperando con ansias saber cuándo llegará a emitirse el drama médico. Sin embargo, esto ya no es un secreto, pues se reveló la fecha exacta que se podrá ver en las pantallas.

A través de sus redes sociales, Sony Channel México dio a conocer la fecha de su lanzamiento. “Lo teníamos guardadito, pero hoy les queremos alegrar el día. El 14 de enero llega la nueva temporada de #GreysEnSony. ¿Y qué creen? Es #SoloPorSony”, escribieron.

Lo teníamos guardadito pero hoy les queremos alegrar el día. El 14 de enero llega la nueva temporada de #GreysEnSony. ¿Y qué creen? Es #SoloPorSony 🙊 pic.twitter.com/LSjhqSaKeK — Sony Channel México (@SonyChannelMX) 26 de noviembre de 2019

Tras conocer la noticia, los seguidores se mostraron muy contentos y se alistan para el esperado día. Por su parte, Sonny Channel causa expectativa y señala que esta temporada dejará sorprendidos a todos y pide en los comentarios de la gente que “preparen esos pañuelos, que las lágrimas no pararán”.

Cuando se emitan los nuevos episodios en México se podrá conocer qué ocurrió con Meredith Grey (Ellen Pompeo) y su juicio en el que se ponía en entredicho su continuidad como médico.

Para deleite de muchos, la temporada 17 de “Grey’s Anatomy” ya está aprobada, por lo que los casos médicos y dramas seguirán en el Grey Sloan Memorial.

El primer episodio de Grey´s Anatomy se emitió en 2005. (Foto: Captura de ABC)

¿CUÁNDO TERMINARÁ LA SERIE?

Respecto a la pregunta que muchos se hacen sobre cuándo terminará la serie, la creadora Shonda Rhimes señaló que mientras la protagonista siga, no concluirá.

Ante esta respuesta, muchos le preguntan a Ellen Pompeo cómo le gustaría que termine el drama médico, a lo que ella contestó que no puede revelarlo.

“No puedo decir lo que creo porque, si finalmente lo hacemos como a mí me gustaría que terminara, eso sería revelarlo. Me encantaría tener de vuelta a varios personajes del pasado, al reparto original, pero probablemente no pase. Eso sería lo más emocionante, aunque realmente muchos de ellos han muerto en la serie, así que no sabemos. El final, el último episodio importa muchísimo”, publicó el portal Sensacine.

La serie ha recibido varios premios. (Foto: Captura ABC)

GREY´S ANATOMY

“Grey’s Anatomy” es una serie de televisión estadounidense creada por Shonda Rhimes y protagonizada por Ellen Pompeo. Se estrenó en la cadena ABC y narra el día a día de los cirujanos de un ficticio hospital de Seattle, aunque la serie se rueda en Los Ángeles.

La primera emisión del drama médico fue el 27 de marzo de 2005. La serie ha alcanzado un gran éxito comercial y elogios de la crítica. El primer episodio fue visto por 16.27 millones de espectadores y el final de la primera temporada atrajo a 22.22 millones de espectadores.