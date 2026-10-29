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Resumen

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El actor Gonzalo Torres es el conductor de "Cuenta la historia", que estrena su cuarta temporada el 30 de octubre a las 6:00 p.m.
El actor Gonzalo Torres es el conductor de "Cuenta la historia", que estrena su cuarta temporada el 30 de octubre a las 6:00 p.m.
Por Sonia del Águila

En algún lugar del archivo histórico de El Comercio, entre enormes tomos, fotografías antiguas y páginas amarillentas, descansan historias que parecen esperar a que alguien vuelva a contarlas. Algunas marcaron el destino del país; otras quedaron relegadas al olvido, pese a tener personajes y episodios dignos de una película. Rescatarlas y darles una nueva vida es el propósito de “Cuenta la historia”, la serie audiovisual conducida por Gonzalo Torres, que este 30 de octubre estrena su cuarta temporada con una propuesta renovada.

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