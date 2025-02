En el final de la última temporada, Alessia Montalbán (Karime Scander) aceptó una oferta de trabajo en China, dejando atrás a su familia y a Jimmy Gonzales (Jorge Guerra). Sin embargo, decidido a recuperarla, Jimmy emprende el viaje junto a su hermano Joel (Erick Elera).

“Desde el principio, la partida de Alessia a China estaba en el guion, pero la idea original era recrear el país asiático con algunas tomas en la calle Capón y efectos visuales”, confiesa Aranda. Sin embargo, la propuesta del directorio llevó la producción a otro nivel. Gracias a un acuerdo con China Media Group, el equipo de “Al fondo hay sitio” viajó a Shanghái para grabar en locaciones reales, dando un giro inesperado a la historia.

Detrás de cámaras de las grabaciones de "Al fondo hay sitio" en China. (Foto: América TV)

Un total de 16 personas, lideradas por la productora Estela Redhead, emprendieron el viaje. Después de dos intensas semanas de rodaje por ciudades como Shanghái, Beijing, Fuzhou y Dongguan, regresarán este lunes 17, justo el día del estreno de la duodécima temporada.

El último episodio de la temporada 11 también sorprendió con el regreso de Miguel Ignacio de las Casas. El icónico ‘Nachito’, interpretado por Sergio Galliani, volvió como accionista mayoritario de la Corporación Maldini y con una sola misión: derrumbar, una vez más, la casa de los Gonzales.

“Es el gran enemigo de los Gonzales, y para eso está aquí. Siempre hay que poner dinamita en el guion. Si no hay conflicto, nadie nos ve”, afirma Aranda.

A diferencia de la primera vez, cuando la serie regresó en el 2022 tras casi seis años de ausencia, esta vez convencer a Galliani no fue complicado. “Estaba feliz de regresar, aunque le tomó su tiempo. La primera vez nos dijo que estaba ocupado con otro proyecto”, recuerda el director.

gigi

Gigio Aranda, director general de "Al fondo hay sitio". (Foto: Alessandro Currarino) / ALESSANDRO CURRARINO

Con un rodaje inédito en China y el regreso de un villano emblemático, Al fondo hay sitio promete que su nueva temporada estará llena de sorpresas.

“El final con Sergio, el regreso de Nachito… todos hablaban de eso, pero yo me preguntaba: ¿nadie ha visto el puerto de Chancay?, ¿nadie ha visto a Jimmy ahí? Luego leí los comentarios y todos decían ‘Capón’, porque nadie imaginaba que realmente grabaríamos en Shanghái. Si no hubiese estado seguro de que las grabaciones serían allá, no habría subido a Jimmy en un barco. ¡Qué vergüenza hubiera sido tener que bajarlo y hacerlo regresar en un flotador! Pudo pasar, pero gracias a Dios no fue así”, cuenta Aranda entre risas.

Finalmente, destaca con orgullo que, gracias al convenio entre América TV, El Comercio y China Media Group, la Televisión Central de China ha seguido de cerca las grabaciones de “Al fondo hay sitio” e incluso ha entrevistado al equipo.

Detrás de cámaras de las grabaciones de "Al fondo hay sitio" en China. (Foto: América TV)

“Dicen que también ellos vendrán a hacer producciones aquí. Vamos a ver qué pasa. Siempre nos piden competir con producciones impresionantes, y esta vez nos hemos permitido jugar en las grandes ligas. Estos viajes no solo nos elevan el nivel, sino que nos llenan de orgullo. Sí, cuesta plata, pero la satisfacción es enorme. Este ‘programita’ peruano llegó hasta China y nos abrieron todas las puertas”, concluye con satisfacción.