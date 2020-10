“No me gusta hablar con las personas que conozco, pero con los extraños no tengo problemas”, dice Larry David resumiendo su personaje en la serie “Curb Your Enthusiasm”, comedia en la que interpreta una versión ficcionalizada de su vida y que cumple 20 años este 15 de octubre desde que empezó a emitirse por HBO.

Con 10 temporadas al aire y dos décadas de existencia, la serie podrá no tener las legiones de aficionados de programas como “Two and a Half Men”, “The Big Bang Theory” o la cocreación de David “Seinfeld”, pero su excelente producción le ha valido a que sea considerada una de las mejores comedias de la actualidad.

Desmitificando Hollywood

Como ya mencionamos antes, “Curb Your Enthusiasm” gira en torno a una versión ficcionalizada del humorista y su vida diaria en Los Ángeles. Misántropo, gruñón, misógino, algo racista y siempre políticamente incorrecto, el alter ego de David interactúa cada capítulo con su esposa Cheryl, interpretada por la actriz Cheryl Hines, su agente Jeff Greene (Jeff Garlin) y la esposa de este - y archienemiga de Larry- Susie (Susie Essman).

Larry David, Cheryl Hines (quien interpreta a la esposa de Larry) y Ted Danson en "Curb Your Enthusiasm". (Foto: HBO)

En su camino también se cruza con algunas de las celebridades más conocidas del medio, como sus antiguos colegas Jerry Seinfeld, JuliaLouis-Dreyfus y Jason Alexander; leyendas de la comedia como Ted Danson y Ricky Gervais o incluso algunas estrellas del cine como Ben Stiller, Lin-Manuel Miranda, Michael J. Fox y el director Martin Scorsese.

El elenco lleno de estrellas invitadas no es el único atractivo de la serie, sino también su impredecible humor, lleno de espontaneidad y frases ocurrentes. Esto se logra ya que a diferencia de otros ‘sitcoms’ donde el guion es ley y las bromas son meticulosamente planeadas, en “Curb Your Enthusiasm” los guionistas solo establecen una idea general de la historia, permitiendo a los actores improvisar los diálogos, un método que se usó en parte también en “Seinfeld” y que fue repetido por programas como “Reno 911!” (2003) y la película “Borat” (2006).

Pero quizás el principal punto de admiración de la serie es lo audaz que pueden llevar a sus historias, tratando temas como el racismo, homofobia, la religión, discapacidades, entre otros, sin pelos en la lengua, mientras que las estrellas de Hollywood son presentadas no como los íconos que tenemos en la pantalla, sino como caricaturas llenas de defectos que son bajadas de su pedestal. Con esto no debe pensarse que en “Curb Your Enthusiasm” se burlan de las poblaciones más vulnerables: el programa establece que Larry David - el personaje- como un ser profundamente patético y neurótico, que siempre termina recibiendo su dosis de karma al fin de cuentas.

Advertencia

Las situaciones incómodas son comunes en “Curb Your Enthusiasm” y ver este programa es en cierto modo similar a experimentar una película cómica de terror, según indicó el guionista y ‘showrunner’ Jeff Schaffer en una entrevista con Rolling Stone. “¡No vayas ahí! ¡No digas eso! ¡No hagas eso!”, serán algunas de las exclamaciones que la serie puede provocar en el televidente, particularmente entre aquellos aquejados por una mayor sensibilidad a la vergüenza ajena como el escritor de esta nota.

Es así que en “The Ski Lift”, uno de los episodios más memorables de la quinta temporada, Larry busca evitar darle uno de sus riñones a su amigo, el comediante Richard Lewis, ganándose la simpatía del director de la agencia que decide quien tiene la prioridad para los trasplantes. Como parte de sus artimañas no solo choca a propósito con el auto de este sujeto para forzar un encuentro, sino también se hace pasar por un judío ortodoxo y lo lleva a unas vacaciones invernales que terminan con el protagonista atrapado en el tele esquí, donde el único alimento disponible es un paquete de ropa interior comestible.

Mientras tanto, en el apropiadamente titulado “Ben’s Birthday Party”, David es elegido para protagonizar una versión de la obra de teatro “The Producers”, que en un giro metatextual es dirigida por Mel Brooks con el propósito de realizar un fraude con los inversores. La estrella de cine Ben Stiller se vuelve su coprotagonista, pero la relación entre ambos se ve entorpecida por la actitud de David, culminando en la velada de cumpleaños de Stiller donde el protagonista llega sin un regalo, se rehúsa a cantar “Happy Birthday” y deja casi tuerto a la estrella de “Tropic Thunder”.

Larry David y Ben Stiller interactúan en uno de los episodios más memorables de la cuarta temporada titulado "Ben's Birthday Party". (Foto: HBO)

La fórmula ha resultado y “Curb Your Enthusiasm” ha mantenido un altísimo nivel de aceptación a lo largo de sus 10 temporadas. La serie también ha sido nominada a 47 Premios Emmy, aunque solo se ha llevado dos estatuillas a casa: Mejor dirección y Mejor edición en una comedia en 2012.

Más importante aún, la serie ha recibido la aprobación de HBO para una undécima temporada. Pero fiel al estilo del personaje que da vida, Larry David no celebró la renovación. “Créanme, estoy tan molesto con esto como ustedes”, dijo el productor de televisión. “Un día solo puedo esperar que HBO recupere la razón y me otorgue la cancelación que tanto merezco.” Al contrario, Larry. Esperamos que ese momento esté muy, muy lejos.

¿Dónde verla?

Para aquellos interesados “Curb Your Enthusiasm” puede encontrarse en el canal de cable HBO Signature (170 Movistar TV, 305 Claro TV y 528 DirecTV) o en el servicio de streaming HBO Go.

