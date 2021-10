Conforme a los criterios de Saber más

Hablar sobre el entusiasmo normalmente implica hablar sobre las ganas de vivir, la arenga motivacional, el impulso típico de cualquier discurso de autoayuda. Pocos son, en cambio, los casos que van a contracorriente. Yo solo recuerdo dos: el categórico “Límpiate de entusiasmos los ojos” de Martín Adán en “La casa de cartón”, y el bastante afín “controla tu entusiasmo”, traducción aproximada de “Curb Your Enthusiasm”, título de la ya emblemática comedia televisiva de HBO.

Estrenada por Larry David en el año 2000, “Curb Your Enthusiasm” es una divertidísima ficcionalización de su vida: junto a Jerry Seinfeld, David fue el creador y guionista de la exitosa serie “Seinfeld” (1989-1998). Solo que en la ficción interpreta a un tipo insensible, desafortunado, un poco vulgar, y de una actitud tan impertinente que no tarda en ganarse hilarantes conflictos capítulo a capítulo.

Básicamente de eso trata toda la serie. No hay muchas sorpresas, giros argumentales o acrobacias narrativas. Y por eso le va tan bien aquello de “controlar el entusiasmo”. Porque, entre risas y efectivos ‘gags’, la serie nos está diciendo una verdad que a menudo no queremos escuchar: cuando algo puede salir mal, seguramente saldrá mal.

HISTORIA DE UN MEME

También por esa particular tendencia al ridículo y al fracaso, “Curb Your Enthusiasm” es el germen de un clásico meme de Internet. Aquel de pantalla en negro con la inscripción “Directed by Robert B. Weide”, que suele ser puesta luego de una situación vergonzosa, incómoda o llanamente patética, pero sobre todo inesperada.

El video corresponde a los créditos finales de cada episodio de “Curb Your Enthusiasm”, aunque buena parte del ciberespacio ni siquiera lo sepa. Lo cierto es que la cuña ha ganado vida propia en la red, con el tono jovial y un poco irónico del tema “Frolic” de Luciano Michelini, perfectamente acoplado a la inminente desgracia.

Ese infortunio de lo impensado también es parte del espíritu de la serie. Una comedia que Larry David construye apenas con un esbozo argumental, pero sin un guion demasiado estricto. Los actores de la serie utilizan en buena parte la improvisación, y en esa dinámica es que radica su encanto.

LARGA VIDA A LARRY DAVID

Y así, como jugando, “Curb Your Enthusiasm” llega a su temporada 11, que se estrena este domingo en HBO. Lo hace con un David que ostenta el estatus de ser uno de los comediantes más exitosos del mundo (se especula que su fortuna asciende a unos US$200 millones) y con varias de sus estrellas recurrentes: Jeff Garlin como Jeff Greene (manager y mejor amigo del protagonista), Cheryl Hines como Cheryl David (su tolerante exesposa), Susie Essman en el papel Susie Greene, y J. B. Smoove interpretando a Leon Black.

Como en cada temporada, también habrá una buena cantidad de famosos invitados. Para esta se ha anunciado a Jon Hamm, Seth Rogen, Woody Harrelson, Bill Hader, Kaley Cuoco, Lucy Liu, entre otros, que usualmente interpretan también a versiones ficcionalizadas de sí mismos. Allí otra de sus claves: fungir como un espejo distorsionado de esa extravagante realidad que puede ser Hollywood.

El elenco de "Curb Your Enthusiasm": Jeff Garlin, Susie Essman, Larry David, Cheryl Hines y J. B. Smoove. (Foto: AFP)

El avance que ha mostrado HBO es prometedor por las habituales situaciones absurdas de la serie y los ingeniosos exabruptos de Larry. Como cuando dice “odio a la gente individualmente, pero amo a la humanidad” o cuando le preguntan “¿cómo sabes que los rezos no funcionan” y él responde: “Porque soy calvo”.

Se sabe también que la undécima entrega de “Curb Your Enthusiasm” está ambientada en el Estados Unidos pospandémico, así que su humor negro seguramente tendrá alcances en ese sentido. Quizá una buena cuota de su comedia cínica y desinteresada es justo lo que esta coyuntura necesita.

El dato

“Curb Your Enthusiasm”, temporada 11, se estrena este domingo 24 de octubre, a las 9:30 p.m., por HBO y HBO Max. Cada domingo, un nuevo episodio.