"Cursed": fecha de estreno en Netflix, tráiler, historia y personajes de la nueva serie de Katherine Langford

“Cursed”, basada en la novela del mismo nombre, escrita por Frank Miller e ilustrada por Tom Wheeler, es la próxima serie de Netflix que sigue a Nimue, una joven destinada a convertirse en la Dama del lago, la misma que le entrega a Excalibur a el rey Arturo.

La primera temporada del drama tendrá 10 episodios y como describe la popular plataforma streaming presentará una “historia de crecimiento cuyos temas son familiares a nuestro tiempo: la destrucción del mundo natural, el terror religioso, la guerra sin sentido, y encontrar el coraje para liderar frente a lo imposible”.

El rodaje de “Cursed”, dirigida por Zetna Fuentes (Ray Donovan, Jessica Jones) y protagonizada por Katherine Langford ("13 Reasons Why"), comenzó en marzo de 2019 y mientras se produce a serie también se está escribiendo el libro, que se publicará en octubre de este año.

“Siempre me ha fascinado la historia mitológica de Arthur, y en particular Nimue. Se puede interpretar de muchas maneras, desde una historia encantadora para niños, como en ‘The Sword in the Stone’, hasta una interpretación aterradora como ‘Excalibur’”, explicó Miller en un comunicado cuando se anunció el libro.

Wheeler agregó: "me siento honrado de trabajar con la leyenda viva Frank Miller en Cursed. No puedo pensar en un escritor-artista que haya tenido un impacto más formativo en mi crecimiento como narrador".

HISTORIA DE “CURSED”

Este coming of age es descrito por Netflix como "una reimaginación de la leyenda del Rey Arturo contada a través de la mirada de Nimue, una heroína adolescente con un misterioso don que está destinada a convertirse en la poderosa (y trágica) Dama del Lago".

Según continúa la descripción oficial, "tras la muerte de su madre, ella encuentra un compañero inesperado en Arthur, un joven mercenario que trata de encontrar a Merlin y entregar una antigua espada".

A lo largo de su viaje, Nimue se convertirá en un símbolo de coraje y rebelión contra los aterradores Paladines Rojos y su cómplice, el Rey Uther.

TRÁILER DE “CURSED”

“Cursed” aún no tiene tráiler oficial, pero Netflix compartió la primera imagen de Katherine Langford como Numie. En la instantánea la actriz de 23 años sujeta una espada en plena naturaleza.

ACTORES Y PERSONAJES

Katherine Langford como Nimue

Devon Terrell

Gustaf Skarsgård

Peter Mullan

Lily Newmark

Shalom Brune-Franklin

Daniel Sharman

Sebastian Armesto

Emily Coates

Billy Jenkins

Charlie Eales

EQUIPO CREATIVO

Creación: Frank Miller, Tom Wheeler

Producción ejecutiva: Frank Miller, Tom Wheeler

Producción: Alex Boden, Silenn Thomas

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “CURSED”?

La primera temporada de “Cursed” aún no tiene fecha de estreno oficial en Netflix, pero de acuerdo a los propios autores los 10 episodios llegarán en algún momento del 2020. En tanto, la novela Cursed se lanzará el 1 de octubre de este año.