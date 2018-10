Aunque Danna Paola trabaja en la televisión desde los cuatro años y ha sido una figura conocida para el público mexicano, aseguró que eso no la alejó de haber sido víctima de bullying de pequeña.

La actriz reconoce que aunque actualmente las críticas y burlas no le molestan y hasta las sabe manejar, no fue igual cuando inició su carrera.

“Me molestaban en la escuela, yo creo que la gente que te bullea son personas que no pueden ser como tú y quieren serlo, que se sienten inferiores y están frustradas con su vida”, confesó Danna.

Esa forma en la que ve las burlas y críticas hacen que la joven actriz de 23 años no se moleste por los comentarios que se llegan a verter sobre ella.

“Nunca me he enganchado con esto, creo que es parte de este oficio, además, las redes sociales les dan libertad de decir lo que quieran sin saber quien lo hace”, dijo.

Actualmente Danna Paola goza de gran popularidad por su papel de Lu en la serie de "Élite" y asegura que se siente sorprendida por la respuesta que los mexicanos han tenido hacia las escenas sexuales que tiene en la ficción filmada en España.

"Élite" - tráiler oficial. (Video: Netflix)

“En México fue donde más se sorprendieron con las escenas de sexo, porque en el resto del mundo lo han tomado muy natural. Una de las cosas que más me atrajo de la serie es la manera tan real en la que retrataron las cosas y el que Netflix no censurara nada nos reta a nosotros como actores”, detalló.

Vuelta a la música. A la par de su trabajo en la serie, Danna lanzó el sencillo “Final feliz”, con el cual regresa a la música tras media década de ausencia.

Danna Paola y el videoclip de "Final Feliz". (Video: YouTube)

“Hace cinco años que no hacía música. Hace año y medio me dieron ganas y dije: “Quiero hacerla y recuperar mi espacio dentro de ella”. Estoy feliz de haber vuelto de esta manera”, expresó la cantante.

Aunque el sencillo es de corte urbano pop, Danna Paola señaló que no tiene planeado que el rumbo de su nueva etapa musical sea el reggaetón, pues lo que ella desea es seguir bajo la línea del pop e incluso experimentar con géneros como el dance.

“Una de las razones por las que me interesé en la música fue porque necesitaba escribir sobre las cosas que quería y así comencé a componer, no sé si haré una canción acerca del bullying, me interesan más las cosas que salen de mi corazón, cosas que me pasan en ese momento”, dijo.

De momento, Danna se encuentra en la pre producción de lo que será su nueva placa discográfica, la cual planea salga el año próximo, ya que indicó, desea hacer un producto de calidad con mucho trabajo y preparación pues no desea hacer algo improvisado.

“Estamos trabajando en crear un álbum completo, para mí es importante hacer un proyecto con calidad, es un proceso de pre producción que estamos haciendo entre Madrid, México, Los Ángeles y Miami, estamos componiendo para el próximo año salir con un LP”, finalizó.

​(Fuente: El Universal de México)