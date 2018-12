Disney no descarta revivir "Daredevil" y otras series canceladas en Netflix

Si fuiste de aquellos que no recibieron bien la noticia de la cancelación de "Daredevil" de la programación de Netflix, no todo está perdido. Kevin Mayer, director de la división de Disney, contó a "The Hollywood Reporter" que las series de Marvel canceladas podrían regresar.

"Son series de mucha calidad, aún no lo hemos discutido pero puedo decir que es una posibilidad", indicó el ejecutivo. Esta respuesta hace que millones de fanáticos de las series de Marvel guarden esperanzas de ver a sus héroes de regreso.

Ante esta declaración, el portal especialiazdo "Variety" explicó que el contrato entre Netflix y Marvel indica que "Daredevil", "Jessica Jones", "Iron Fist" y "Luke Cage" no pueden aparecer en otras series o películas de de Marvel hasta dentro de dos años.

"Tenemos que hacer que nuestro contenido sea lo más exclusivo posible de nuestro servicio. También tenemos que hacer que la app y la tecnología funcionen a la perfección. Tener contenido asociado a nuestras marcas clave es lo que marca la diferencia", indicó Mayer.

Cabe indicar que Disney ya viene trabajando en series originales como Cassian Andor y The Mandalorian, ambas partes de universo de "Star Wars".