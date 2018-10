"Daredevil": las primeras críticas a la tercera temporada 

La nueva temporada de "Daredevil" se estrena el próximo viernes 19 de octubre en Netflix, y los medios especializados ya han podido ver los nuevos capítulos. Matt Murdock tiene divida a la crítica internacional.

La prensa especializada ya tuvo acceso a la tercera temporada de "Daredevil". A continuación su veredicto:

iNews:

"En cuanto a la acción, Daredevil permanece en la cima. La secuencia larga mencionada anteriormente puede carecer de algunos de los detalles más atractivos de la pelea con la pandilla de motociclistas de la segunda temporada en cuanto a la violencia, pero está asombrosamente escenificada y coreografiada".

Forbes:

​"La tercera temporada de "Daredevil" devuelve completamente al show al lugar en el que estaba en la primera temporada, hasta el punto de mantener a Matt en su atuendo de ninja de los primeros días por una buena parte del tiempo. En muchos sentidos, esto es algo grandioso. En otros ... no tanto. En el lado positivo, volvemos a la dinámica central de la serie, que es Matt y Fisk. [...] Desafortunadamente, un regreso a la primera temporada también significa una historia contada a un ritmo y una acción que a veces es difícil de seguir en ciertas condiciones de iluminación".



Espinof:

"En definitiva, el arranque de la tercera temporada de "Daredevil" mantiene el alto nivel de la serie y se ve muy beneficiada por la recuperación a tiempo completo de Wilson Fisk. Sí que falta ese tremendo chute de energía que dio Punisher al inicio de la segunda, pero se hacen las cosas lo suficientemente bien como para nunca echarlo de menos. De hecho, casi podríamos hablar en términos de que la serie está mejor que nunca".

Digital Trends:

"Afortunadamente, el trasfondo que proporciona la temporada para el atormentado agente del FBI de Bethel es algo fascinante, que agrega una capa al personaje que se siente más profundo que cualquier origen que haya recibido en la historia de Marvel Comics (y ciertamente, mucho mejor que en la película de 2003 en la que apareció). La relación entre su personaje y Fisk, en particular, se nutre de una manera sorprendentemente auténtica y gradual que juega con las fortalezas y debilidades de ambos personajes".

Observer:

"A diferencia de la temporada 2, que alternaba entre Frank Castle y Elektra, por lo que a menudo pensabas que estabas viendo diferentes shows, [en la temporada 3] todo va en la dirección correcta. Hay un flujo lineal para todo lo que está enfocado y es eficiente".

Comic Book:

"No debería sorprender que Vincent D'Onofrio sea una vez más una poderosa fuente de amenaza e intriga como Wilson Fisk, en una historia deliciosamente trabajada que avanza con cuidado desde el hombre tras las rejas hasta su surgimiento de pleno derecho como el Kingpin del crimen. Sin embargo, la parte fundamental de la temporada 3 es la construcción de esta versión del MCU del némesis de Daredevil, Bullseye, y afortunadamente, el actor Wilson Bethel encaja impecablemente en el papel".

Hobbyconsolas:

"Se nota que hay una intención por parte de los autores de ceñirse más al material de los cómics y tomar cierta distancia respecto a "inventos creativos" de la temporada 2. También, aparentemente, parece que la cosa va a ir más centrada y constreñida, no dando vueltas innecesarias. Esto es, posiblemente no se nos agite un antagonista molón en un principio, para luego meter con calzador otra amenaza más aterradora y, también, artificial Aunque, lo mismo nos sorprende luego y resulta que se ha refinado la fórmula".



Cinemascomics:

"El motor que empuja la trama no es otro que la dinámica entre Matt Murdock (que no Daredevil) y Wilson Fisk. El tira y afloja, tanto físico como psicológico, es demencial. Los fuegos de artificio que Bullseye coloca son solo la sombra de algo mucho más profunda, algo que se va cocinando a fuego lento y que acaba sirviéndose al final de cada episodio. Puede parecer más lenta o menos compacta que la segunda temporada, plagada de instantes de acción, de peleas y de fuegos artificiales. De show. Pero Daredevil temporada 3 te pone en medio de la oscuridad y no te piensa dar una sola luz, aunque sea una maldita vela, para alumbrar el negro donde habitan el protagonista y su némesis".