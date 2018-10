"Daredevil" temporada 3: nuestra reseña sin SPOILERS

La temporada 2 de "Daredevil" tuvo un inicio prometedor al presentar la intensa trama de Frank Castle, pero ese arranque se diluyó por la inclusión de los ninjas zombies de La Mano. La temporada 3, que llega a Netflix este viernes, muestra lo contrario. ¿Vale la pena? A continuación, nuestra reseña sin SPOILERS.

Si no has visto "The Defenders", solo tienes que saber que Matt Murdock (Charlie Cox) fue dado por muerto tras una catástrofe relacionada a La Mano. No obstante, está vivo y con una crisis moral que lo pone en conflicto a la arraigada culpa que ha dirigido su conducta desde los inicios de la serie.

Personajes de su pasado lejano y reciente confluyen no para juzgarlo, sino para tratar de entender por qué —como ya han mostrado los tráilers— prefiere morir como el diablo de Hell's Kitchen que vivir como Matt Murdock.

Karen Page (Deborah Ann Woll), por ejemplo, empieza a sentir delirios de persecución por sus pecados de la temporada 1 (e incluso tiempo atrás). En cambio, Foggy Nelson (Elden Henson) quiere poner su contribución para mejorar la ciudad en una forma impensable para el vigilante Daredevil.

Pero lo mejor de esta temporada es Wilson Fisk, que encuentra un modo de evadir a la justicia para un bien mayor, pero que en realidad tienen una agenda oculta. Vincent D'onofrio nunca ha estado tan brillante como en la tercera temporada, esto al actuar no solo como verdugo, sino como Satán; dispuesto a tentar a quien camina en el borde de la ley y el crimen.

Este borde es muy conocido por el villano de turno, Benjamin Pointdexter (Wilson Bethel), cuya trama la conocemos desde los primeros episodios, pero que demora en arrancar. No es hasta el quinto episodio —el más inusual de toda la serie en términos de puesta en escena— cuando entendemos el por qué de tanta oscuridad.

Pointdexter no es Frank Castle, puesto que el segundo es dueño de sus actos. Dex —conocido en el cómic como Bullseye— es un paciente psiquiátrico que, a lo largo de varios episodios, se revela como alguien obsesivo a niveles comparables a los de Murdock. Su humanización no es del todo convincente, pero puede que veamos algo distinto en la segunda mitad de la temporada.

Como dije al inicio, "Daredevil" temporada 3 tiene un arranque lento, pero no es por alargar la historia, pues cuando se trata de poner a los personajes contra la pared, la serie tiene éxito como nunca antes. Si le tienes paciencia, vas a ser sorprendido.

DATOS

Título: "Marvel's Daredevil"

Año de estreno: 2015

Episodios visionados para reseña: 6

Estreno de la temporada 3: 19 de octubre del 2019