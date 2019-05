Darío Grandinetti: sí a la TV, pero sin olvidar la experiencia colectiva del cine

Con cuatro décadas de experiencia, el actor Darío Grandinetti ha desarrollado gran parte de su carrera en España. Allí filmó "Hierro", serie de televisión donde interpreta a un hombre acusado de matar a su futuro yerno en una isla de las Canarias, pues su pasado (y presente) criminal lo convierten en sospechoso. Pero es inocente.

En la filmografía de Grandinetti, uno de sus roles más populares fue el de Salgado en el primer corto de "Relatos salvajes" (2014), donde se ve envuelto en una venganza brutal y cómica al mismo tiempo. Pero también ha hecho TV, como el thriller "La casa del mar" (2015). Tampoco podemos olvidar su papel en "Hable con ella" ](2002), de Pedro Almodóvar. El Comercio conversó con él.

-Cuando me ofrecieron entrevistarte por "Hierro", solo podía pensar en el primer corto de "Relatos Salvajes". Sobre eso, ¿qué tan común es que, cuando estás en un avión, la gente te pregunte si conoces a Gabriel Pasternak?

(Risas) Bastante, siempre aparece algún pasajero que hace el chiste, hace la broma. Ahora, en mi último viaje antes de subir al avión alguien me lo hizo también. Una vez (me hizo la broma) un piloto de avión. Es inevitable.

-Antes de filmar la serie, habías visitado la isla El Hierro en alguna oportunidad?

No, para nada, no. De hecho, no conocía ninguna delas otras islas de las Canarias. Había estado hace mucho tiempo, un día nada más en Palma de Mallorca, pero tampoco puedo decir que la conocí. Y (en el Hierro) me encontré con un sitio inesperado, muy fuerte, muy potente. La isla es un personaje más dentro de la serie.

-¿En la vida real esta isla es tal y como la plantea la serie, un sitio muy cerrado donde todo el mundo se conoce?

Bueno, sí. Como todas las islas. Esto no quiere decir que no hayan sido hospitalarios y generosos y no nos hayan facilitado el trabajo, pero luego la forma de moverse de la sociedad, bueno, es particular; no es lo mismo que un sitio del continente. Esto ocurre en todos lados.

-"Hierro" tiene este aire a novela de misterio donde todo ocurre en un tren o mansión ¿Qué necesita una historia de este género para ser, en verdad, un buen misterio?

No sé, si uno tuviera la fórmula de eso... Te puedo decir qué pasa con "Hierro". Yo creo que está muy bien escrita, maneja muy bien los temas de suspenso e intriga para mantener al espectador pendiente. Sobre la mitad de la serie, en el capítulo 5, hay un giro muy sorprendente, y me parece que todo eso está manejado muy bien, con mucho talento, por Pepe Coira. Me parece que Jorge también lo ha plasmado muy bien. No soy un experto en géneros... bueno, no soy un experto en nada (risas). Así que no podría decirte qué es lo que debe tener para que sea, yo qué sé. La fórmula del éxito no existe, es todo tan subjetivo. Si me mantiene entretenido, expectante, saber más, eso ya es mucho para mí, como espectador.

-Tu personaje, Díaz, es injustamente acusado en la serie. ¿Crees que la audiencia puede preocuparse por él, puesto que ha hecho cosas terribles?

No sé. Pero es un malo que genera empatía en el espectador, es el primer supuesto villano. El espectador sabe más que algunos personajes (risas) que lo consideran un villano. El espectador tiene claro, de entrada, cuál es el rol de Díaz dentro de la historia. En algún punto de la historia esto hace que genere empatía en el espectador.

-¿Y cómo se siente Díaz, considerando que ni su propia familia confía en él?

Díaz es un hombre que se ha hecho solo, que ha llegado a esa isla de la que hablamos en la que seguramente no le resultó fácil hacerse un lugar, forjarse un medio de vida como el que se armó. Y por supuesto, es muy doloroso para él de todos modos. Creo que es un hombre con un pasado muy oscuro, o lo suficiente para estar bien curtido y aguantar el dolor sin demostrarlo mucho. Me parece que Díaz es uno de esos personajes de los que nunca sabes bien nada.

-Es cada vez más común que veamos en el cine y la TV a personas de moral cuestionable como protagonistas. ¿Es esto, acaso, un signo de nuestros tiempos?

(Risas) Pues sí, puede ser. De todos modos yo no creo que esto pretenda ser... fijar posición respecto de una mirada frente a la sociedad, digamos. No pretende juzgar a la sociedad ni a nadie en particular. Me paree que cualquier coincidencia con la realidad es casualidad, a pesar de que las haya.

-Cada vez las series de TV son más hechas para verlas en maratón, que verlas semanalmente. ¿Tú qué prefieres?

Yo no soy un gran espectador de series. Las pocas que he visto... me ha pasado que algunas me han enganchado y he querido ver dos o tres capítulos seguidos, pero no soy un espectador de series para decirte esto o lo otro.

-¿Y qué series te han enganchado?

"Breaking Bad" me enganchó muchísimo. Fue la primera de estas maratónicas que vi, la vi como obligado por mi hijo, que me puso en la computadora "mirá el primero". Bueno, vi el primero y ese día estuve hasta la madrugada (viendo). Me pareció genial.

-Cada cierto tiempo surge la polémica de si los servicios de streaming, cuando estrenan películas originales, le quitan al cine su espectacularidad al reducir la obra a una pantalla pequeña. ¿Cómo crees que se moverá esto en el futuro, desde tu perspectiva como actor?

Lamentablemente, lo que se ve es una tendencia a que la gente salga cada vez menos de su casa y que lo haga todo apretando un botón. Es una pena, porque ir a un cine, así como ir a un teatro, es una experiencia colectiva. La cantidad de la gente que decide ir a ver lo mismo al mismo tiempo, en el mismo momento disfrutarlo o no, pero (lo hace) junto a otra gente. De esa manera se arma una ceremonia, sobre todo en el teatro. Si eso se pierde, nos estamos perdiendo una oportunidad más de compartir algo.

