Dark: 10 series que debes ver en Netflix si ya terminaste la temporada 2

Dark es una serie alemana creada para Netflix. El servicio de streaming acaba de estrenar la segunda temporada y sin duda se ha convertido en la mejor, ya que los creadores han logrado combinar a la perfección la ciencia ficción, el misterio y el drama.



El fin de esta entrega ha dejado muchas teorías al aire y serán resueltas en su tercera parte que será estrenada el 2020 y si sientes mucha ansiedad por no saber que otras series ver, aquí te recomendaremos 10 producciones que te dejarán sin aire al mismo estilo de Dark 2.



1. Black Mirror

Black Mirror gira en torno a cómo la tecnología afecta nuestras vidas, en ocasiones sacando lo peor de nosotros. Actualmente ya cuenta con cinco temporadas en Netflix.



Charlie Brooker ha señalado que cada episodio tiene un tono diferente, un entorno diferente, incluso una realidad diferente, pero todos son acerca de la forma en que vivimos ahora y la forma en que podríamos estar viviendo en diez minutos si somos torpes.



2. The Rain

The Rain cuenta la vida de dos hermanos que arriesgan todo en busca de refugio luego de que un virus aniquilase a casi toda la población de la península escandinava.



Los chicos arriesgan todo para encontrar un lugar seguro usando solo como guía las notas de su padre sobre los peligros de este nuevo mundo. En el camino se cruzan con otros sobrevivientes y pronto todos se dan cuenta de que el peligro más grande no viene de afuera, sino de adentro.



3. Zona blanca

La jefa de policía y el nuevo fiscal investigan una serie de asesinatos y de fenómenos inquietantes que tienen lugar en un pueblo situado a la orilla de un bosque.



4. Stranger Things

Cuando un niño desaparece, sus amigos, la familia y la policía se ven envueltos en una serie de eventos misteriosos al tratar de encontrarlo. Su ausencia coincide con el avistamiento de una criatura terrorífica y la aparición de una extraña niña.



5. The Society

Los habitantes del acaudalado pueblo de West Ham desaparecen misteriosamente. Solo se salvan los adolescentes, que deben crear su propia sociedad para sobrevivir.



6. The OA

Después de siete años desaparecida, una joven vuelve a casa con unas misteriosas capacidades y recluta a cinco extraños para una misión secreta.



7. The 100

Un siglo después de que la Tierra resultase devastada por un apocalipsis nuclear, 100 habitantes de una estación espacial vuelven al planeta a comprobar si es habitable.



8. 3%

La élite del futuro reside en una isla paradisiaca, lejos de las barriadas superpobladas. Solo el 3 % de los jóvenes llega a la isla: los que superan el Proceso podrán salvarse de la miseria.



9. The Umbrella Academy

Se tuvo que morir el padre para que se vuelvan a reunir. Cabe destacar que entre superhéroes el vínculo familiar es una de las mayores causas de apocalipsis prematuro.



10. Rick & Morty

Rick, un científico alcohólico, secuestra a su influenciable nieto, Morty, para vivir peligrosas aventuras a través de nuestro cosmos y universos paralelos.