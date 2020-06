Desvelarse para ver los nuevos episodios de una serie de televisión no es algo que recomiende jamás, siempre puedes esperar a una hora razonable. Pero si no quieres, bajo ninguna circunstancia, ser víctima de los temidos SPOILERS; puede que no te quede alternativa. En el caso de “Dark”, no obstante, aventurarse en las historias deliberadamente obtusas de Jonas, Martha, Ulrich y demás vecinos de Winden (Alemania) puede tener un efecto secundario: necesitar entender el árbol genealógico.

ADVERTENCIA: A continuación, SPOILERS severos de la temporada final de “Dark”.

¿Qué tienen en común “Dark”, “Game of Thrones” y “Cien años de soledad”? Que si bien todas son historias de géneros distintos (ciencia ficción, fantasía y realismo mágico, respectivamente) las familias y su descendencia juegan un rol vital. En las obras de George R. R. Martin y Gabriel García Márquez los protagonistas tienen un extenso árbol genealógico, con “Dark” la cosa es algo distinta, pues en su árbol las raíces y las ramas se confunden debido a los constantes viajes en el tiempo. Por ejemplo, hay un personaje que dio a luz a su propia madre (no le busquen sentido a la paradoja).

Apenas acabé la temporada final de “Dark”, tuve la necesidad de graficar el árbol. Una opción era utilizar software, pero... ¿dónde está lo divertido en eso? El reto era hacerlo con mis propias manos, de manera literal, y no solo con lápiz y papel. A continuación, las herramientas que utilicé:

Pizarra de corcho

Tachuelas

Cuerda (infaltable en las pizarras de investigadores del cine y la TV)

Taco de papeles o Post-it

Tijera

Plumones gruesos

Impresora

Lapicero negro

Paso 1: Escribí los nombres de los personajes. Nada complicado, pensé, el resto debería ser igual de fácil. Resulta que no.

Paso 2: Coloco los papeles en la pizarra de corcho, la cual resultó ser muy pequeña. Parafraseando a Roy Scheider, voy a necesitar una pizarra más grande... o papeles más pequeños.

¡Bingo!

Paso 3: Mi parte favorita, aquella donde la cuerda roja (como la de Ariadna en el laberinto del Minotauro) sirve para unir a las familias de Winden, como por ejemplo al hijo de Ulrich Nielsen que terminó viajando a los años 80 donde hizo una nueva vida con Hannah. Muy importante es cortar los extremos sobrantes, que estorban la correcta lectura.

El árbol empezó a tomar forma, pero... a menos que seas tú quien lo hace no se entiende del todo.

Paso 4: Sí, sé que utilizar cinta adhesiva en pizarra de corcho es casi un sacrilegio; el cual se justifica solo por lo complejo del mapa. Pero como dice el meme, problemas modernos exigen soluciones modernas. La cinta y el papel cortado sirven para hacer flechas que facilitan la lectura. El resaltador es un aliado.

Paso 5: Fotos de los personajes gracias a la fiel impresora. Ideal si confundes a Charlotte con Katharina.

Paso 6: Sic mundus creatus est.

Importante: Para efectos prácticos, este árbol indica que el hijo de Jonas (Adán) y Martha (Eva) es Caín, pero su nombre no ha sido oficialmente revelado. Además, Caín es hijo del Jonas del primer mundo y Martha del segundo mundo.

Revelaciones adicionales de la temporada final (para hacer más “sencilla” la lectura del árbol):

Hannah Kahnwald es abuela de Noah y Agnes, así como bisabuela de Charlotte Doppler y tatarabuela de Elisabeth Doppler.

es abuela de Noah y Agnes, así como bisabuela de Charlotte Doppler y tatarabuela de Elisabeth Doppler. Bartosz Tiedemann , por su parte, es abuelo de Charlotte Doppler y bisabuelo de Elisabeth Doppler.

, por su parte, es abuelo de Charlotte Doppler y bisabuelo de Elisabeth Doppler. Claudia Tiedemann es bisabuela de Noah y Agnes; así como tatarabuela de Charlotte Doppler y Tronte Nielsen y trastatarabuela de Elisabeth Doppler y Ulrich Nielsen. No me atrevo a ir más allá con la descendencia de Claudia.

