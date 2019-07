Dark: ¿quién es Louis Hofmann? El actor alemán que interpreta a 'Jonas Kahnwald'

Dark es una serie alemana que se ha convertido en una de las más vistas de Netflix. La historia cuenta la vida de cuatro familias que se encuentran interconectadas a través del tiempo por una serie de eventos que han marcado sus vidas. La figura central del drama es Jonas Kahnwald, un adolescente que realiza viajes en el tiempo e intenta cerrar el agujero de gusano que ha logrado enredar a todos sus seres queridos.



El personaje principal es interpretado por Louis Hofmann un actor alemán de 22 años que ha conseguido posicionarse como uno de los más populares gracias a su gran actuación en este thriller de ciencia ficción que conecta el pasado, presente y futuro de manera extraordinaaria.



Dark tendrá una tercera temporada que se encuentra en fase de grabación y en esta nueva entrega que se estrenará en 2020. Baran bo Odor y Jantje Friese tendrán que resolver cada una de las interrogantes que han quedado en el aire y veremos por fin cual es el desenlace de la historia para Jonas y todo el pueblo de Winden.



Mientras esperamos la tercera temporada de Dark, te presentamos 10 datos sobre Louis Hofmann, el actor alemán que interpreta a Jonas Kahnwald.



1. Jonas Kahnwald nació el 3 de junio de 1997 en Bergisch-Gladbach, una ciudad alemana.

2. El actor de 22 años, tuvo su primera experiencia en un programa de radio y se dedicó a realizar contenido para el segmento familiar desde 2006 a 2009.

3. Estos tres años lo llevó a decidir su vida y seguir su pasión: convertirse en un gran actor.

4. El 2009 fue un gran año para Louis, ya que participó en la serie Danni Lowinski. Ese año también interpretó al hijo de Edgar Selge en Der verlorene Vater, y el hijo de Heino Ferch en Tod en Estambul.

5. Louis Hofmann alcanzó el éxito en 2011. El actor tuvo el protagónico de la película alemana Tom Sawyer y esto lo llevó a ganar el premio a mejor película para niños de Alemania.

6. En 2013 su papel como Wolfgang en la película alemana Freistatt, le valió el Premio de Cine Bávaro 2015 como Mejor Actor Revelación y el Premio del Actor alemán de 2016 en la categoría de nuevos actores.

7. Su primer papel internacional fue como prisionero de guerra alemán en la coproducción danés-alemana, Land of Mine. Su gran trabajo lo convirtió en ganador del premio al mejor actor de reparto en los premios Bodil de Dinamarca en 2016.

8. En 2016 le llegó una gran oportunidad y era darle vida a Jonas Kahnwald en Dark, la serie alemana de Netflix que se estrenó el 1 de diciembre de 2017.

9. Actualmente se encuentra grabando la tercera entrega de Dark que será estrenada en 2020 y al fin sabremos el desenlace de la historia de Jonas.



10. Su gran pasión es la actuación, pero también se considera un catlover y así lo ha demostrado a través de las redes sociales.



El plus adicional es que fue protagonista del video clip Bloodshed del grupo alemán GiiRL.

Filmografía

Cine

2019 - Deutschstunde es Klaas Jepsen

2018 - The White Crow es Teja Kremke

2018 - Ende Neu voz de Dwarf

2018 -Red Sparrow es Bank Manager

2017 - Different Kinds of Rain es Oliver

2017 – Lommbock es Jonathan

2016 - Center of My World es Phil

2016 - Alone in Berlin es Hans Quangel

2015 - Land of Mine es Sebastian Schumann

2015 - Sanctuary es Wolfgang

2014 - Das Zeugenhaus es Werner Krollmann

2013 - The Almost Perfect Man es Aaron

2011 - The Adventures of Huck Finn es Tom Sawyer



Televisión

2017 – Dark es Jonas Kahnwald (Presente)

2017 - Shades of Guilt es Leonhard Tackler

2017 – You Are Wanted es Dalton

2016 - Der kleine Rabe Socke - Die Serie es Raven

2014 - Das Zeugenhaus es Werner Krollmann

2013 - SOKO Köln es Felix Voller

2013 - Stolberg es Dennis Kessler

2012 - Wilsberg es Max Rensing

2011- Alerta Cobra es Alexander Behrens

2010 - Danni Lowinski es Fabian Lüdtke

2010 - Tod in Istanbul es Sascha Kleinert

2010 - Der verlorene Vater es David Salzbrenner



Fotos de Instagram