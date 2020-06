“El tiempo es una ilusión terca y persistente”, decía el físico Albert Einstein y quizás sea por su naturaleza casi quimérica que es un tema que han avivado nuestra imaginación durante siglos, siendo uno de sus ejemplos más recientes la serie alemana de ciencia ficción “Dark”, que acaba de concluir con su tercera y última temporada.

Historias de viajes en el tiempo existen durante siglos y es un tema en el que explayamos en el artículo “De ‘Volver al futuro’ a ‘Dark’: ¿Por qué nos gustan tanto los viajes en el tiempo?”. Es un tema tan popular que también ha encontrado campo fértil en los autores peruanos, que con esta nota queremos resaltar su trabajo e invitar a los lectores interesados a revisar.

JOSÉ GÜICH RODRÍGUEZ - “PAISAJE CON HOMBRE QUE CORRE”

Conocido autor peruano de ciencia ficción y fantasía, recordado por novelas como “El misterio de la Loma Amarilla” (2009), así como obras antológicas como “El sol infante” (2018), “Año sabático” (2000) y el “El mascarón de proa” (2006). Esta última antología de historias contiene el memorable relato “Paisaje con hombre que corre” que nos presenta un curioso caso acerca de un hombre que desaparece en 1935 para ser atropellado en 1995 sin haber envejecido un día.

“En el cuento me propuse experimentar con el género, partiendo de elementos del policial negro, e incorporando episodios de la historia del Perú y del mundo, y lo fantástico”, indicó el escritor en conversación con El Comercio. “Contra lo que se suele pensar, muchos relatos sobre viajes en el tiempo no son necesariamente de ciencia ficción. A mí me cautiva la idea de que estos desplazamientos sean también producto de fuerzas invisibles, inexplicables, totalmente alejadas de la comprensión humana”.

Güich sostiene que nuestra continua atracción por los viajes en el tiempo se debe a que estos son “la más extraordinaria de las singularidades. Por un lado, el tiempo es una construcción psicológica poderosa; del otro, es una constante establecida por la física: la cuarta dimensión explicada por Einstein hace más de cien años”.

TANYA TYNJÄLÄ - “ADA LYN”

Escritora peruana de ciencia ficción y fantasía radicada en Finlandia, conocida por novelas como “La Ciudad de los Nictálopes” y la antología de cuentos de hadas “Cuentos de la Princesa Malva”. En 2018 publicó “Ada Lyn”, un relato sobre un niño llamado Jules durante la época victoriana cuya nana, la epónima Ada Lyn, resulta ser una autómata con el corazón mecánico, hecho que deja ambiguo si la protagonista es una viajera en el tiempo o un producto de ciencia avanzada del género del ‘steampunk’.

Este marco narrativo sirve para que Lyn cuente historias de tiempos futuros y planetas lejanos que servirán para despertar la imaginación del pequeño Jules (cuyo apellido es fácil adivinar) e inspirar para que cambien la historia para un futuro mejor.

"Ada Lyn" por Tany Tynjälä.

Tynjälä también ha colaborado en la revista MiNatura con relatos relacionados más directamente con los viajes en el tiempo, como el apropiadamente titulado titulado “Todo el tiempo pasado fue mejor” (miNatura #106), donde un ‘temponauta’ descubre en carne propia por qué no se debe cambiar el pasado familiar.

Para la literata, la seducción de este tipo de relatos provienen de la persistente idea que todo tiempo pasado es mejor o que en el futuro las cosas mejorarán.

IVÁN MEZA VÉLEZ - “VIAJES IMPOSIBLES DE UN PERIODISTA”

Biólogo-paleontólogo, divulgador científico y autor, Iván Meza Vélez sigue la tradición de H.G. Wells y Enrique Gaspar y Rimbau para utilizar los viajes en el tiempo como un mecanismo para explorar locaciones de las que estamos separados no solo por el espacio, sino también por el paso del tiempo.

Es así que ha escrito las novelas “Viajes imposibles de un periodista” (2010) y “Viajes imposibles” (2013), sobre Daniel, un hombre de prensa que impulsado por su curiosidad y ayudado por un poder misterioso, se transporta a distintas épocas para conocer la verdad de la historia.

"Viajes imposibles de un periodista" por Iván Meza Vélez.

Para Meza, nuestra atracción por este género se debe a que según la física teórica, sí es posible trasladarse a través de las eras. “La posibilidad que ocurra realmente, eso es lo que atrae”, contó a este diario. Una tercera parte de su saga, titulado “El último viaje”, está próxima a publicarse.

CARLOS VERA SCAMARONE - “LA PARADOJA DE CANE”

Escritor y médico psiquiatra, el doctor Carlos Vera Scamarone comenzó su fascinación sobre los viajes en el tiempo por la obsesión humana de “buscar constantemente resarcir su pasado”.

“En muchos casos las personas tienen remembranzas del pasado y se pregunta qué podrían haber hecho en el futuro si las cosas hubieran sido diferentes”, nos afirmó en una entrevista telefónica.

"La paradoja Cane" por Carlos Vera Scamarone.

Como parte de esta exploración de este anhelo humano escribió la novela de ciencia ficción “La paradoja Cane” (2014), la cual gira en torno a Daniel Cane, un científico que crea una máquina del tiempo para cambiar la trágica muerte de su hijo y sufre las consecuencias por interferir en el espacio-tiempo.

Una secuela titulada “La paradoja Cane: Las guerras por el tiempo” fue publicada en el 2018 y continúa la historia del científico protagonista, quien deberá enfrentarse a las consecuencias de la paradoja que causó y, a su vez, enfrentarse a una organización que busca dominar la tecnología para viajar en el tiempo.

