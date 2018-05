"Darling in the Franxx" 17: el polémico anime ingresa a su recta final

Cada cierto tiempo el subgénero de robots gigantes, uno de los más populares del anime, presenta una historia que se vuelve especial entre los aficionados. Este 2018 ese lugar es de "Darling in the Franxx", creada por Studio Trigger, compañía detrás de historias como "Kill la Kill" y "Little Witch Academia".

El mundo de "Darling in the Franxx" es seco, casi una ruina. Solo las "plantaciones" tienen vida, refugios donde niños son criados como animales de laboratorio, niños que pilotan en parejas (un hombre y una mujer) robots llamados Franxx. Los enemigos son bestias negras llamadas klaxosaurios.

El primer episodio no fue especial. Pero, progresivamente, la historia tomó cuerpo y sus referencias nada sutiles al despertar sexual adolescente —tema con amplia historia en el anime de robots gigantes— la hicieron difícil de perder de vista.

—El lado oscuro del fandom—

"Darling in the Franxx" acumuló fans dentro y fuera de Japón, algunos de los cuales se toman muy en serio su pasatiempo y abogan en redes sociales por sus ships (relaciones amorosas potenciales entre personajes ficticios). El ship más popular se da entre la violenta Zero Two y el empeñoso Hiro.

Parte de la discusión en torno a esta serie se dio por sus similitudes a "Neon Genesis Evangelion", con la cual comparte varios elementos; parecidos que no son casuales, pues Trigger tiene entre sus miembros a personal de Gainax, que creó el otro anime en los años 90. Pero la discusión tomó fuerza por otro motivo.

Un sector tóxico de aficionados enfureció tras la emisión del episodio 14 de "Darling in the Franxx", donde la piloto Ichigo aísla a Zero Two, la cual solo quiere reencontrarse con Hiro, quien a su vez no corresponde los sentimientos de Ichigo. La resolución del triángulo amoroso llevó a que el productor Yuuichi Fukushima, el escritor Hiroshi Seko y la actriz de voz Kana Ichinose recibieran amenazas de muerte vía Twitter.

La serie, que la semana pasada empezó a emitir su segunda parte, vuelve este sábado 12 de mayo.

Datos para ver "Darling in the Franxx" 17 en Japón:

11:30 p.m. Canal: Tokyo MX

"Darling in the Franxx" en América Latina - Crunchyroll.com (simulcast), sábado 12 de mayo

México: 11:00 a.m.

Colombia: 11:00 a.m.

Ecuador: 11:00 a.m.

Perú: 11:00 a.m.

Chile: 1:00 p.m.

Argentina: 1:00 p.m.

"Secretos, pensamientos enterrados profundamente en nuestros corazones, impulsos inmencionables, cosas como estas fueron preservadas en esta jaula. Pero cuando la puerta fue forzada desde el exterior, aprendimos a la mala cuán indefensos somos como niños", dice la piloto Miku en el adelanto.

El segundo tema de apertura de "Darling in the Franxx" da a entender que la historia de Hiro y Zero Two, quienes confesaron sus sentimientos el uno por el otro de manera reciente, podría resolverse en tragedia. Sea cual fuere el camino, los próximos episodios serán decisivos.