"Darling in the Franxx", el anime que motiva airadas discusiones en redes sociales, estrena nuevo episodio este sábado; capítulo que promete encender nuevamente la pradera, tal y como muestra el adelanto revelado este jueves.

"Dejaremos la jaula cuando el sakura florezca. Hemos reído juntos, y hemos tenido nuestras peleas. Todos estos recuerdos son tan delicados como el cristal, pero también son hermosos. Una prueba invaluable de que todos estuvimos aquí", dice el adelanto del capítulo.

Las imágenes de "Darling in the Franxx" 18 muestran que, tras dejar en claro lo que sienten el uno por el otro, Kokoro y Mitsuro se casan; ceremonia a la que asiste el resto de pilotos. Todos ellos no han subido a los franxx en semanas por motivos desconocidos.

Además de ello, el capítulo mostrará algo de lo que no había pistas hasta el momento: Ikuno tiene sentimientos por Ichigo, quien a su vez está enamorada de Hiro.

Datos para ver "Darling in the Franxx" 18 en Japón:

11:30 p.m. Canal: Tokyo MX

"Darling in the Franxx" en América Latina - Crunchyroll.com (simulcast), sábado 19 de mayo

México: 11:00 a.m.

Colombia: 11:00 a.m.

Ecuador: 11:00 a.m.

Perú: 11:00 a.m.

Chile: 1:00 p.m.

Argentina: 1:00 p.m.

En "Darling in the Franxx" el planeta está plagado de klaxosaurios, monstruos de diverso tamaño e incuestionable peligrosidad. Ellos solo pueden ser combatidos por los "parásitos", niños cuya biología ha sido alterada para que puedan pilotear robots gigantes, únicas armas capaces de defender la civilización.