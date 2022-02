Buenas y malas noticias para los fanáticos de Marvel. La incertidumbre del destino de las series que la filial de Disney hizo para Netflix han sido por fin resueltas y las populares producciones tendrán un nuevo hogar en la plataforma de streaming Disney+ este marzo.

Específicamente, todas las temporadas de “Daredevil”, “Jessica Jones”, “Luke Cage”, “Iron Fist”, “The Punisher” y “The Defenders” se mudarán de servicio este 16 de marzo para estar con el resto de las producciones de Marvel.

Lanzadas a mediados de la década pasada, “Daredevil” y el resto de sus shows hermanos fueron producidos mediante un acuerdo entre Netflix y Marvel/Disney antes de que el gigante mediático lanzará su propia plataforma de streaming.

Con historias más realistas que no se oponían a mostrar los lados más oscuros de la humanidad, las series de Marvel en Netflix se ganaron el apoyo de los fanáticos, más aún en una época en la que la plataforma no tenía tanto contenido original como en la actualidad.

Su relación con el Universo Cinematográfico de Marvel fue un poco más ambigua y, aunque había referencias a eventos de las películas, los protagonistas de las series nunca cruzaron caminos con los héroes de los filmes .

Esta tendencia ha cambiado recientemente, con Charlie Cox, el actor que hizo de Daredevil/Matt Murdock, apareciendo en el mismo rol en la película “Spider-Man: No Way Home”. Qué significa esto para el futuro de estos personajes, más aún que Marvel está lanzando sus propias series como “Loki” y “Hawkeye”, eso todavía no se ha revelado al público.

Otra duda que queda en el aire es si las series de Netflix serán censuradas de algún modo en su paso a Disney+, una plataforma que prefiere mantener su contenido apto para un público más general y que pasa sus shows más para adultos a sus servicios hermanos como Hulu en EE.UU. o Star+ en Latinoamérica.

Aparte de esta noticia, marzo tiene otras razones para alegrar a los fanáticos de Marvel, ya que el 30 de ese mes se estrena la esperada serie “Moon Knight”, protagonizada por Oscar Isaac.

