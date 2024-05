Quienes leyeron las novelas escritas por Julia Quinn saben que “Seduciendo a Mr. Bridgerton” es todo un viaje. El personaje de Penelope Featherington, como su contraparte de la mitología griega, ha esperado por años de años a quien podría ser el amor de su vida; esperó tanto que dejó de esperar. Pero entonces su historia de amor llega por medio de Colin, el amigo que por fin se fija en ella. La expectativa se trasladó a la televisión ahora que la tercera temporada de la serie que adapta esta saga, “Bridgerton” (Netflix), está por estrenarse; en medida no menor es por obra de la actriz protagónica, Nicola Coughlan.

A sus 37 años recién cumplidos, la irlandesa Coughlan está en el privilegiado grupo de personas que parecen ser más jóvenes de lo que son. Una ventaja que la ha llevado a interpretar menores de edad en el teatro, pero también en la televisión. La serie que la dio a conocer en el mundo, “Derry Girls” (también en Netflix), la puso en la piel de la nerviosa Clare Devlin, cuya voz aguda con espeso acento irlandés la convirtió en una favorita de los fans. Es cuyos mejores momentos surgen cuando supera sus miedos.

A los nueve años filmó su primer papel, el de una niña sin nombre en la película “My Brother’s Wat”; el protagónico era de James Brolin. Participó en otras historias, roles pequeños, por lo general como actriz de voz; nada que la hiciera conocida o le ayudara a pagar las cuentas. Fue a la universidad, graduándose como Bachiller en Artes y Civilización Clásica. “Pasé mucho tiempo ahí ―seré honesta― probablemente no estudiando tanto como debería”, dijo la actriz, quien reconoció que ese espacio le permitió, por medio de su club de teatro, desarrollar su pasión. Entró también a las prestigiosas Oxford School of Drama y la Birmingham School of Acting, que forjaron sus talentos, pero no le dieron trabajo inmediato.

Una amistad inquebrantable ¿O tal vez algo más? Como todas las estrellas, Nicola Coughlan viaja por el mundo para promocionar sus proyectos. Así ha ocurrido con la tercera temporada de “Bridgerton”; una gira donde no ha estado sola, sino en compañía de su pareja en la ficción, Luke Newton, el intérprete de colin Bridgerton. De manera reciente ambos viajaron a Italia, donde fueron recibidos por cientos de fanáticos del ‘Polin’, nombre que se le ha puesto a este romance de la pantalla.

Un mes antes del estreno ambos actores fueron vistos en la alfombra roja de la serie tomados de la mano; el efecto en los fans fue inmediato: se empezó a especular sobre un romance de la vida real entre ambos. Si bien Coughlan y Newton no han aclarado los rumores, sí han dicho que tienen una amistad muy única.

“Tener a un amigo a tu lado que amas y en que confías es lo mejor”, dijo la actriz. Una frase que bien podría aplicarse a las escenas íntimas que ambos tienen esta temporada, tal y como manda el material original. Sobre los detalles de esas escenas, habrá que esperar al estreno. Por lo pronto, ambos revelaron que fueron tan intensas que incluso rompieron un mueble.

Así empezó todo

Coughlan tenía que trabajar para pagar sus deudas. En Londres vendió productos de belleza y atendió un puesto de frozen yogurt en un centro comercial. De regreso a su ciudad, Galway, trabajó 18 meses en una óptica. Tras un cásting abierto, consiguió el rol que le abriría las puertas: el protagónico de Jess en la obra “Jess and Joe Forever” en el famoso teatro Old Vic. Una cosa llevó a la otra: “Derry Girls”, “Harlots” y, claro, “Bridgerton”. Adiós a la atención al cliente.

En la serie de Netflix Coughlan interpreta a una adolescente del siglo XIX. Su madre, adinerada, quiere casarla, pero no deja nada del proceso a la joven, obligándole a vestir trapos que no le favorecen; la misma Penelope reconoce el problema de su guardarropa. Pero allí donde lo visual la vuelve irrelevante a ojos de los demás, su evidente intelecto le hace ganar respeto entre quienes la tratan, como la astuta Lady Danbury (Adjoa Andoh) o el mismo Colin Bridgerton (Luke Newton), su amor platónico. La temporada 2 acabó cuando la mejor amiga de Penelope, Eloise Bridgerton (Claudia Jessie), la descubre como Lady Whistledown, periodista especializada en revelar secretos de la alta sociedad londinense. Ambas terminan peleadas, por lo que la temporada 3 explorará su relación.

"Bridgerton". De izquierda a derecha, Luke Newton como Colin Bridgerton y Nicola Coughlan como Penelope Featherington en el episodio 3x02 de la tercera temporada. / Netflix

Por la nueva temporada se considera a “Bridgerton” un baluarte sobre el discurso “body positive”, que abre las puertas a las mujeres de cuerpos no hegemónicos. La actriz se ha pronunciado sobre esto: “Si tienes una opinión sobre mi cuerpo, por favor no la compartas conmigo… es realmente difícil soportar el peso de miles de opiniones sobre cómo te ves siendo enviadas directamente a ti cada día”, dijo hace un par de años por medio de su cuenta Instagram.

No importa que los comentarios hayan sido positivos. O negativos. “No soy tan ingenua para pensar que puedo cambiar a los trolls; fue más [acerca] de la gente dando comentarios que pensaron que estaban bien. Pero en realidad eso es peor para mí”, dijo en entrevista con el diario británico The Guardian, a manera de explicar su publicación. “Es solo el lenguaje que se usa alrededor de los cuerpos de las mujeres. Las palabras tienen significados. (…) Esta soy yo tratando de decirte directamente cómo me siento. No lo digo de mala manera; solo digo que preferiría que esto de ahora en adelante”.

En otra oportunidad, la actriz le cerró la boca a un crítico que llamó “gorda” a su personaje en la obra “The Prime of Miss Jean Brodie”. “Él tenía que criticar mi trabajo. En lugar de eso criticó mi cuerpo; eso no es aceptable”, dijo en una carta abierta. Una frase digna de Penelope. Eventualmente, le pidieron disculpas.