Me he divertido con el final “De vuelta al barrio” temporada 3 más de lo que cualquier persona tiene derecho a divertirse. No soy un seguidor de esta serie/ novela de América TV, pero está escrita de modo tal que, sin importar lo poco familiarizado que estés con la historia o personajes, siempre hay algo para ti. A continuación, las 10 mejores bromas del episodio 539.

► “De vuelta al barrio”, “Al fondo hay sitio” y el origen secreto de Peter

Puesto 10: el encuentro más esperado

Aunque no sigas “De vuelta al barrio" , lo más probable es que en algún momento hayas visto este comercial donde el personaje Beto (Santiago Suárez) establece una “relación” con Elena, una televidente. Resulta que la actriz que interpretó a dicha joven ingresó a la novela (!!!).

Así, Betty (Danna Ben Haim) y el hijo de Malena ya salen juntos. Sí, esta broma muestra más que el presente redactor llegó tarde a la fiesta que otra cosa (la actriz ingresó a la serie hace varios capítulos), pero hay que llenar el ránking y por algo se empieza.

Obviamente, este artículo estará lleno de gifs.

Puesto 9: incógnitos

Luis Felipe Sandoval (Diego Bertie) tiene una deuda millonaria y, como todo empresario siniestro que se respeta, tiene un cómplice; en este caso su esposa Cristina Bravo (Claudia Berninzon). Pero como bien lo sabe Walter White, las consecuencias siempre llegan; así que Felipe vive su propio “Ozymandias” y se ve obligado a escapar, pero disfrazado. Así es como él y Claudia salen de su casa como Herman y el abuelo Munster; los cuales llegan a darse un piquito.

Puesto 8: el regalo de Coco

No existe un universo en el que no espere que un personaje interpretado por Teddy Guzmán no sea un agente del caos y “De vuelta al barrio” no es la excepción. Cuando Coco (Lucho Cáceres) dijo que le había pagado la primera letra del mausoleo de su madre, no habría imaginado que era una letra en el sentido más literal.

Bravo.

Puesto 7: la chicha

Oliverio (Erick Elera), con el vaso de chicha en la mano que le entrega su hermana: “Ya qué chicha”.

Es divertido porque ese “ya qué chicha” suena a otra cosa, ¿cierto?.

.

.

.

No me juzguen, es objetivamente divertido.

Puesto 6: todas las escenas de los pavos

No me refiero al momento en el que Pichón y Coco se comieron entera las mentiras de Felipe, quien después de quemar los libros contables se dio a la fuga. Me refiero a pavos reales, sea en la casa de Felipe donde son encontrados por Cristina, las autoridades y, básicamente, por todos los oficinistas. La mejor de todas: Benigno (Adolfo Chuiman) y su nuevo amigo plumífero.

Puesto 5: la eficiencia del Estado

Sí, hay funcionarios que trabajan bien. Hay policías honestos, gente en todas las instituciones que hacen lo mejor posible para brindarnos no solo seguridad, sino fiscalización. Solo que, por alguna razón, no deja de parecerme divertido que, justo en víspera de Navidad, haya un operativo contra Felipe. Será que me he vuelto demasiado cínico.

Puesto 4: sin piso

“De vuelta al barrio” no solo tiene un setting setentero, también incluye momentos de ingenuidad que, por ambientarse hace tanto tiempo, no parecen fuera de lugar. De ahí que el gag de Malena (Mónica Sánchez) cayéndose al buzón del desagüe luego de ser rechazada por Pichón es, en su simpleza, oro puro.

Puesto 3: el collar de plata

O Pichón da muy buenas propinas o el precio de la plata en 1979 era tan, tan barato que un adolescente como Pedrito (Samuel Sunderland) podía comprar un dije de plata con sus ahorros. Puede que esté sobreanalizando esta escena, que tal vez ni sea divertida. No, tiene que haber un mensaje detrás de esto. Tiene qué.

Puesto 2: vía crucis

Las etapas del duelo son harto conocidas: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Le pasa a todas las personas frente a un trauma y los Bravo no son excepción. Solo que ellos viven su pena como solo podrían hacerlo personajes de una telenovela: al límite. Podría verlos una y otra vez jalarse de los pelos al saber que no tendrán aguinaldo navideño.

Puesto 1: la circuncisión

Hasta este lunes por la noche, no sabía que una de las cosas que necesitaba ver en esta vida era a Benigno perseguir con una tijera a su nieto para hacerle una circuncisión artesanal. Gracias por tanto Adolfo Chuiman, perdón por tan poco. Te mereces un Universo Cinematográfico y más.

Dato

“De vuelta al barrio” volverá con nuevos episodios (ahora ambientados en 1980) en 2020.