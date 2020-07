No les dio tregua. El rodaje de la cuarta entrega de “De vuelta al barrio” estaba en marcha cuando el devastador COVID-19 llegó silencioso al Perú para generar grandes estragos en el orbe del entretenimiento. La pandemia obligó al productor Gigio Aranda a poner una pausa a las grabaciones y replantear su regreso. Un enorme reto le espera.

En medio de esta crisis de salud global, Gigio y su equipo tienen el gran desafío de sacar adelante una historia ambientada en los años ochenta, en una época en la que no caben el distanciamiento social ni el uso de mascarillas. En una época en la que el Perú retornaba a un régimen democrático después de doce años de gobierno militar y los espacios televisivos de mayor audiencia mudaban del blanco y negro al color. Para poder iniciar las grabaciones, la producción viene elaborando nuevas estrategias que cuenten con protocolos y medidas de seguridad indispensables.

Gigio Aranda es el artífice de la ambiciosa serie de TV que alista su cuarta entrega. (Foto: archivo El Comercio)

“Empezamos a grabar en febrero porque íbamos a salir al aire en abril, teníamos como 10 capítulos grabados, los diez primeros, cuando el 16 de marzo se inicia el estado de emergencia nacional y ya no volvimos. Ahora la gente está en sus casas, pero todos bajo contrato, esperando el reinicio de las grabaciones que tentativamente empiezan en agosto”, señala Aranda.

“La chamba sobre los nuevos protocolos la está haciendo mi esposa, (Estela Redhead, productora general de ‘De vuelta al barrio’) con la producción, los directores y el canal; pues Del Barrio ya está grabando y Pro TV ya empieza a grabar, luego seguimos nosotros”, remarca.

RECREACIÓN OCHENTERA

A fin de cumplir con las nuevas normas laborales y de convivencia dispuestas por el gobierno, las mentes responsables de los guiones: Guillermo Aranda, Pablo Guerra, Jaime Nieto, Nena Bravo, Rasec Barragán, Yashim Bahamonde y el propio Gigio Aranda, han tenido que modificar algunos puntos del libreto.

“El mayor problema que tenemos como programa es que nosotros retratamos una época en la que no había pandemias, nosotros estamos ahorita en 1980 así que no podemos hacer abrazos con mangas de plástico, tenemos que representar una época en la que esto no está ni por asomo cerca”, refiere el creador de la sintonizada serie.

“El reto que tenemos es grande, hemos tratado con el guion de acortar la cantidad de personajes en una escena, si antes habían 10 actores, ahora son menos. La pandemia nos agarró escribiendo pues no es que hayamos tenido toda la novela escrita. Desde marzo sabemos que esta vaina venía seria, que era complicado el contacto y la cercanía entre las personas, así que, mal que bien, los besos no son importantes en nuestro programa, se pueden suprimir. Lo más importante es que el televidente se entretenga, se divierta, la pase bien, y cuando salgan los muchachos a grabar ya veremos la posibilidad de poner un micro al medio para que no se peguen, la cosa es que tienen que estar uno frente al otro y sin mascarilla porque esa es la realidad que nosotros hacemos”, agrega.

OBSTÁCULOS

En su cuarta temporada, la teleserie se grabará en interiores casi en su totalidad, en el gran set ubicado en las instalaciones de América TV en Pachacámac, creado especialmente para la producción de Aranda.

“Ya no podremos salir a buscar locaciones en Lima para grabar, sería difícil, eso ya no va poder ocurrir. Por suerte la serie nunca ha ido por ese lado, de retratar completamente el asunto geopolítico nacional de esos años, no lo hemos trabajado de esa forma”, aclara.

NUEVO INGRESO

Sobre los rumores de un posible ingreso de Magdyel Ugaz a la ficción, Gigio Aranda reconoció que se ha reunido con la actriz, sin embargo evitó confirmar su participación en la serie.

“Lo de Magdyel todavía no te pudo confirmar, todo nos agarró al comienzo de nuestros planes y sueños, no sé qué decirte, no sé qué más habrá adelante, pero imagino que el elenco (de actores) va a llegar exactamente como estábamos en febrero. Magdyel es como de la familia, la conocemos desde que tenía 16 años en ‘1000 oficios’, es tremenda, una capa”, subraya.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es la covid-19?

La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR